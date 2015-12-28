Полезные советы, как сделать красивые новогодние фото

Фотография – это искусство застывшего времени, возможность хранить эмоции и чувства внутри кадра. Именно карточки способны напомнить о самых чудесных моментах нашей жизни. Поэтому так важно, чтобы новогодние фото получились душевными и яркими. В доме семьи Данченковых царит всеми любимое праздничное оживление. С каждым красочным шариком и ёлочным венком искристое чудо приближается и наполняет пространство. Из года в год Карина с родителями и сестричкой Софьей старается украсить дом как можно красивее. Ведь для новогодней фотосессии интерьер играет немаловажную роль.

Для того, чтобы фотографии передавали душевность и тепло, следует помнить простое правило: не стесняйтесь фотографироваться в процессе. Например, во время приготовления блюд для новогоднего стола или же в момент получения подарков. Это придаст динамику и эффект неожиданности.

Кстати, некоторые фотографы утверждают, что самые эффектные новогодние кадры получаются на полу. От них веет особенным уютом и теплом.

Даже стандартное фото возле ёлки можно обыграть. Если каждый год запечатлять счастливые улыбки членов семьи возле новогодней красавицы, с каждой новой фотографией будет видно, как менялись наряды, ёлочные украшения, как взрослели дети. А вы всё так же вместе и счастливы. Ведь только фотография способна поймать момент, который невозможно будет воспроизвести. Кстати, не забывайте о домашних питомцах. Они украсят любой новогодний кадр. А если их еще и нарядить…

Классическое фото своего отражения в новогоднем шаре тоже не будет лишним, ведь главное – память, которую фотографии делают почти материальной. А для того, чтобы получить необычный формат фото, можно воспользоваться вырезанными из бумаги ёлочками, снежинками и звёздочками. Достаточно приложить их к объективу и сфотографировать желаемое. Если вы владеете фотошопом, поэкспериментируйте с акцентами. Например, сделайте цветной только праздничную ёлку или отдельный фрагмент наряда. Это придаст пикантности вашей праздничной коллекции фото. Новый год – самое время устроить фотосессию, где вы могли бы окунуться в свою мечту. Кто-то перевоплотиться в певицу, кто-то в модель. Главное, чтобы это было то, чего очень хочется, авось сбудется, час же волшебный.