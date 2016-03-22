Обувь на высоком каблуке: «за» и «против»

Некоторые считают, что чем выше у женщины шпилька, тем увереннее она стоит на ногах. Мнение довольно спорное, но история Золушки доказывает: хорошие туфли способны изменить судьбу. Возникновение каблуков вызвано рядом причин. Во-первых, желанием людей казаться выше. Во-вторых, для удовлетворения практических потребностей. Кроме того, было подмечено, что область пятки в туфлях стирается гораздо быстрее. Первая обувь на каблуке появилась 4 тыс.лет назад в древнем Египте. Бедные слои населения работали в полях, и чтобы папирусные туфли медленнее изнашивались, крестьяне начали приделывать к ним возвышенности. Каблук создавал упор, благодаря которому передвигаться по пахотной земле было значительно проще.









В эпоху Возрождения появилась деревянная платформа. Она достигала 50-ти сантиметров, а в некоторых случаях и того больше. Встав на чопины, женщина не могла передвигаться самостоятельно, ей необходима была помощь двух служанок.









Считается, что каблуки ввела в моду Екатерина Медичи. Она была маленького роста, потому заказала на свадьбу обувь, которая сделала её выше на 12,5 сантиметров. Отцом шпильки принято считать итальянского модельера обуви Сальваторе Феррагамо. В 1950-ом году он сделал опору для пятки в виде длинного стального стержня – стилета. Новые веяния, игры с формой и цветом позволяли обуви на каблуке становиться более утончённой и изысканной. Сейчас в гардеробе практически каждой женщины есть туфли на каблуке. Мы решили выяснить, какой обуви отдают предпочтение минчанки, и что больше нравится мужчинам на ножках прекрасной половины человечества?



Благодаря каблукам, женщина может побороть психологические комплексы, связанные с небольшим ростом или же неуверенностью в себе.