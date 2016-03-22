Обувь на высоком каблуке: «за» и «против»
Некоторые считают, что чем выше у женщины шпилька, тем увереннее она стоит на ногах. Мнение довольно спорное, но история Золушки доказывает: хорошие туфли способны изменить судьбу.
Возникновение каблуков вызвано рядом причин. Во-первых, желанием людей казаться выше. Во-вторых, для удовлетворения практических потребностей.
Кроме того, было подмечено, что область пятки в туфлях стирается гораздо быстрее.
Первая обувь на каблуке появилась 4 тыс.лет назад в древнем Египте. Бедные слои населения работали в полях, и чтобы папирусные туфли медленнее изнашивались, крестьяне начали приделывать к ним возвышенности. Каблук создавал упор, благодаря которому передвигаться по пахотной земле было значительно проще.
В эпоху Возрождения появилась деревянная платформа. Она достигала 50-ти сантиметров, а в некоторых случаях и того больше. Встав на чопины, женщина не могла передвигаться самостоятельно, ей необходима была помощь двух служанок.
Считается, что каблуки ввела в моду Екатерина Медичи. Она была маленького роста, потому заказала на свадьбу обувь, которая сделала её выше на 12,5 сантиметров.
Отцом шпильки принято считать итальянского модельера обуви Сальваторе Феррагамо. В 1950-ом году он сделал опору для пятки в виде длинного стального стержня – стилета.
Новые веяния, игры с формой и цветом позволяли обуви на каблуке становиться более утончённой и изысканной.
Сейчас в гардеробе практически каждой женщины есть туфли на каблуке. Мы решили выяснить, какой обуви отдают предпочтение минчанки, и что больше нравится мужчинам на ножках прекрасной половины человечества?
Благодаря каблукам, женщина может побороть психологические комплексы, связанные с небольшим ростом или же неуверенностью в себе.
Кроме того, во время прогулок в такой обуви, напрягается ахиллово сухожилие, и центр тяжести смещается таким образом, что процесс становится сравним с хождением по канату. Однако каблуки оказывают и отрицательное воздействие на организм человека.
Длительное хождение на каблуках влияет на функции внутренних органов, в частности на состояние малого таза.
Если вы знаете, что вечер будет долгим, и собираетесь надеть каблуки, сделайте массаж стоп, попарьте ноги в травяной ванночке и возьмите с собой сменную обувь.
Изысканный образ, величественная походка и, как результат, восхищённые взгляды мужчин – каблуки способны привнести много хорошего в жизнь женщины. Однако, помните: во всём важна мера.