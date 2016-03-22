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Обувь на высоком каблуке: «за» и «против»

22 марта 2016 09:40
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Некоторые считают, что чем выше у женщины шпилька, тем увереннее она стоит на ногах. Мнение довольно спорное, но история Золушки доказывает: хорошие туфли способны изменить судьбу.

Возникновение каблуков вызвано рядом причин. Во-первых, желанием людей казаться выше. Во-вторых, для удовлетворения практических потребностей.

Кроме того, было подмечено, что область пятки в туфлях стирается гораздо быстрее.

Первая обувь на каблуке появилась 4 тыс.лет назад в древнем Египте. Бедные слои населения работали в полях, и чтобы папирусные туфли медленнее изнашивались, крестьяне начали приделывать к ним возвышенности. Каблук создавал упор, благодаря которому передвигаться по пахотной земле было значительно проще.

Обувь на высоком каблуке: «за» и «против»-1




 

В эпоху Возрождения появилась деревянная платформа. Она достигала 50-ти сантиметров, а в некоторых случаях и того больше. Встав на чопины, женщина не могла передвигаться самостоятельно, ей необходима была помощь двух служанок.

Обувь на высоком каблуке: «за» и «против»-4




 

Считается, что каблуки ввела в моду Екатерина Медичи. Она была маленького роста, потому заказала на свадьбу обувь, которая сделала её выше на 12,5 сантиметров.

Отцом шпильки принято считать итальянского модельера обуви Сальваторе Феррагамо. В 1950-ом году он сделал  опору для пятки в виде длинного стального стержня – стилета.

Новые веяния, игры с формой и цветом позволяли обуви на каблуке становиться более утончённой и изысканной.

Сейчас в гардеробе практически каждой женщины есть туфли на каблуке. Мы решили выяснить, какой обуви отдают предпочтение минчанки, и что больше нравится мужчинам на ножках прекрасной половины человечества?

Обувь на высоком каблуке: «за» и «против»-7


Благодаря каблукам, женщина может побороть психологические комплексы, связанные с небольшим ростом или же неуверенностью в себе.

Кроме того, во время прогулок в такой обуви, напрягается ахиллово сухожилие, и центр тяжести смещается таким образом, что процесс становится сравним с хождением по канату. Однако каблуки оказывают и отрицательное воздействие на организм человека.

Длительное хождение на каблуках влияет на функции внутренних органов, в частности на состояние малого таза.

Если вы знаете, что вечер будет долгим, и собираетесь надеть каблуки, сделайте массаж стоп, попарьте ноги в травяной ванночке и возьмите с собой сменную обувь.

Изысканный образ, величественная походка и, как результат, восхищённые взгляды мужчин – каблуки способны привнести много хорошего в жизнь женщины. Однако, помните:  во всём важна мера.

# Фотофакт # Полезные советы # Обувь # Вероника Расинская

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