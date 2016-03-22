Велосезон в Беларуси откроется 1 апреля масштабной акцией «30 дней на велосипеде»

Для настоящих профессионалов велосезон не заканчивается никогда. Многие не расстаются со своим железным другом даже зимой и в слякотное межсезонье. Но все же, массовые катания на двухколесном транспорте пока не начались. Официально сезон открывается 1 апреля масштабной акцией «30 дней на велосипеде».

Такая акция проводится по всему миру. Планируется, что в этом году к инициативе присоединится огромное количество участников и у нас.

В Беларуси сегодня активно развивается инфраструктура для велосипедистов, проводятся различные мероприятия. Особый интерес вызывает велопарад. В этом году он обещает быть масштабным и запоминающимся.

Активно развивается в стране и такое направление, как велотуризм. В этом сезоне появятся новые маршруты и усовершенствуются уже известные.

Чтобы каждый имел возможность пересесть на экологический транспорт и полюбить его всей душой, волонтеры стремятся развивать различные социальные проекты.

Так, в этом году продолжит свою работу велошкола, где каждого желающего научат кататься на велосипеде. Денег за уроки не потребуют.

Также в Минске можно будет взять велосипед в бесплатном пункте проката.

Для тех, кто уже имеет двухколесного друга, сейчас самое время проверить его состояние после длительного перерыва.

Катание на велосипедах – это приятный способ приобщиться к здоровому образу жизни. Присоединяйтесь!