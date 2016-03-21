Лесной Айболит: лесопатолог Андрей Будько о своей необычной профессии

Этот человек в форме обладатель уникальной профессии, о которой, возможно, слышал не каждый . Андрей Владимирович Будько вот уже 7 лет работает лесопатологом – специалистом в области защиты леса от вредителей и болезней, а говоря простым языком – лесным доктором.

Вообразить сложно, но лесопатолог невооруженным глазом может сказать, как росло насаждение и что пережило, выявить ослабленные деревья и дать рекомендации по уходу за ними. Лесопатолог – практически медик, но лечит он не отдельные организмы, а целые насаждения. От точности диагноза лесного Айболита нередко зависит судьба огромных массивов леса. Сегодня на приеме у доктора небольшой зеленый участок под Минском.

Множество факторов влияет на иммунитет деревьев, что и приводит к нападению на них вредителей и поражению различными болезнями, с которыми и борется Андрей Владимирович.

Лечить «легкие планеты» – призвание, ведь природу надо любить и чувствовать. Вот и секрет успеха в этой необычной профессии...

Ну, а наш прием подошел к концу. После такой увлекательной экскурсии не остается сомнений – здоровье белорусских лесов в надежных руках!