Вас укачало? Как справиться с укачиванием в дороге?

Что может омрачить любую поездку? Пробки! А еще? Кинетоз, другими словами – укачивание.

Этим недугом страдают многие. Впервые с таким феноменом человечество столкнулось в начале эпохи морских путешествий. Отсюда и укоренившееся название «морская» болезнь.

Автомобиль, автобус, поезд, самолет – любое средство передвижение, которое создает монотонные колебания, у подверженных этой болезни людей, вызывает дискомфорт.

К счастью, с этим заболеванием можно бороться – в свое время, с недугом успешно сражались и победили его такие великие люди, как Юлий Цезарь, Чарльз Дарвин и даже адмирал Нельсон.

Если вас укачало, первое, что необходимо сделать – выйти из транспортного средства на свежий воздух и сделать дыхательную гимнастику: несколько глубоких вдохов и выдохов – это обязательно приведет ваше самочувствие в норму.

Чтобы последствия не повторились, либо не возникали вовсе, во время пути займите себя, так называемыми, отвлекающими мероприятиями. Специалисты советуют надеть на руку обычную резинку, периодическое оттягивание которой будет вас отвлекать от подступающей тошноты.

Перед поездкой обязательно запаситесь мятными конфетами или жевательной резинкой.

Пополните свою дорожную аптечку специальными препаратами от укачивания. Они представлены в аптеках в широком ассортименте.

Как ни странно, от морской болезни помогает и любимая музыка. Дело в том, что мозг слишком занят получением удовольствия от прослушивания – ресурсов на неприятные ощущения уже не остается.

Не забывайте тренировать свой организм, он умеет приспосабливаться к любым условиям. Чем больше поездок вы совершите, тем скорее вестибулярный аппарат придет в норму.

И главное – не паникуйте!

Прислушивайтесь к своему организму и советам наших специалистов, и тогда любая поездка будет приносить только положительные эмоции.