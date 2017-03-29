Ландшафтный дизайн дачного участка: несколько идей от Екатерины Астер

Райские птички, фруктовые деревья, редкие кустарники и экзотические цветы… Земельный участок – ваш личный уголок умиротворения и отдыха от городской суеты.

Никита всегда мечтал о красивом саде. Это сейчас живописные клумбы, плавно перетекающие одна в другую, украшают участок. А ещё пару лет назад здесь был только газон.

Навести марафет на земельном участке можно самостоятельно, главное – не пренебрегать законами композиции и цветоведения. Клумбы, расположенные при входе, должны быть максимально декоративными круглый год. Учитывая наш климат, лучше всего подойдут хвойные деревья и кустарники.

Стиль для оформления участка диктует дом. Если строение в стиле кантри, хорошо будет смотреться отголосок Прованса.

Если же дом каменный, в классическом стиле, подойдут растения правильной геометрической формы. Например, изгородь из бирючины. Хорошо впишутся и туи или вертикальные можжевельники.

Участок выглядит цельным и аккуратным, если геометрия линий созвучно подобрана. Кстати, на узких участках выигрышно смотрятся изогнутые линии, они визуально расширят пространство.

На одном участке гармонично могут прописаться только три вида покрытия. Они должны быть подобранны по цвету и фактуре, которые задаёт дом и ограждение участка. Эстетику и комфорт подарит приём зонирования. Важно, чтобы из одной зоны сада вы не видели, что находится в другой. Не забывайте про акценты, они облагородят участок. Это могут быть необычные по форме или цвету деревья и кустарники, расположенные на краю композиции, или арка, соединяющая части сада. Сейчас один из самых модных стилей – «Новая волна». Он не требует особого ухода и выглядит очень романтично.

Если у вас маленький участок, не расстраиваетесь. Даже одну сотку можно превратить в райский садик.

Изысканный ландшафтный дизайн стремится к простоте. 3-5 основных видов растений будет достаточно. Повторите их в саду несколько раз, это создаст ощущение гармонии и целостности участка. И самое главное – ухаживайте за вашим садом с душой и тогда он действительно будет создавать настроение и греть душу.