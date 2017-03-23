Что нужно знать о правилах пользования газом в быту?

Каждое утро мы используем газовые плиты, котлы, водонагревательные колонки и пользуемся ими на протяжении всего дня. Но, чтобы вся эта дорогостоящая техника в миг не «вспыхнула синим пламенем», в строго установленные сроки проводится техническое обслуживание газового оборудования.

Многие потребители подвергают опасности свою жизнь и имущество, пытаясь самостоятельно заменить или же отремонтировать газовые приборы. Но самодеятельность в этом деле недопустима! Все работы с газовым оборудованием могут проводиться исключительно сотрудниками уполномоченных организаций.

Вопреки распространенному мнению, техническое обслуживание не ограничивается выдачей предписаний о замене устаревших газовых плит, оно включает в себя целый ряд действий. У хозяина этого частного дома имеется два газовых прибора – котел и плита. Первым делом работник газовой службы изучает документы. Следующий этап – проверка тяги в вентиляционном канале.

Газовую плиту отключают от сети и разбирают буквально по деталям. Проверяют газовые горелки, духовой шкаф, чистят места загрязнения.

После тщательной осмотра плиту собирают и проверяют специальным прибором на наличие утечки газа. Затем – контроль пламени. Зажигаем конфорки! Пламя устойчивое, ровное, синего цвета – картина горения удовлетворительная. Техосмотр пройден!

Будьте начеку! Заботьтесь о своей безопасности и безопасности ваших близких!