Розыгрыш 29-го тура игры «Удача в придачу»: площадка у лототрона превратится в турагентство удачных поездок!

Количество участников игры «Удача в придачу» растет с каждым днем. И не напрасно, ведь совсем скоро самая любимая игра белорусов перейдет на принципиально новый уровень, а это значит, что ее участников ждут новые призы, а победителей – невероятные эмоции!

До отпуска еще далеко, а к морю хочется уже сейчас? Знакомая ситуация! «Евроопт» неустанно заботится о своих покупателях, повышая уровень жизни белорусов. И уверен, что отдых тоже должен быть качественным.

25 марта в 12.00 в минском ТРЦ «Е-сити» на ул.Денисовская, 8 состоится очередной розыгрыш призов игры «Удача в придачу». А определят главных победителей 29-го тура игры звезды, которые о чемоданном настроении знают не понаслышке!

На праздничное шоу приглашены заядлые путешественники – шоумен, автор программы о путешествиях Дмитрий Врангель, солист группы DaVinci, телеведущий Денис Дудинский, бизнес-леди, диетолог Ирина Кабасакал. Также почетным гостем станет Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси. А сама площадка у лототрона на время розыгрыша превратится в турагентство удачных поездок. Приходите и сами все увидите и услышите! А чтобы было еще интереснее, не забудьте перед этим запастись игровыми кодами!

Если рядом с вашим домом еще нет магазина «Евроопт», это не повод расстраиваться! Благодаря интернет-гипермаркетам «Е-доставка» и «ГиперМолл» участвовать в игре «Удача в придачу!» может каждый житель нашей страны! Более того, именно интернет-гипермаркеты уже принесли суперпризы немалому количеству участников игры! «Е-доставка» помогла выиграть автомобили пятерым своим покупателям. А «ГиперМолл»! в 28-м розыгрыше доставил удачу на дом Евгению Косякову из Бобруйска. «ГиперМолл» предлагает огромный ассортимент товаров и самые низкие цены. Здесь вы можете оформить и оплатить заказ банковской картой не только для себя, но и для своих близких. «ГиперМолл» сегодня доставляет заказы уже по всей Беларуси! Во всех населенных пунктах, где проживает от 2 тыс. жителей, курьер доставит товары прямо на дом, в других – заказ придет в ближайшее почтовое отделение. Важно, что во всех вариантах доставка заказов абсолютно бесплатна!

Благодаря «Евроопту», «Е-доставке» и «ГиперМоллу» удача для белорусов стала доступна как никогда! И даже обычный кетчуп может в один миг обернуться новенькой квартирой в Минске! Как это вышло у Ольги Оксинь из Лиды, выигравшей в 28-м туре уютное жилье на 15-м этаже современной новостройки по адресу ул. Академика Карского, 4.

А уже в эту субботу своих обладателей найдут три новеньких марки Nissan Terrano и, конечно же, девятая столичная квартира от «Евроопта» – по адресу ул. Академика Карского, 4! А еще – свыше 30 тыс. денежных сертификатов на общую сумму в эквиваленте 150 тыс. долларов. Это даже больше, чем стоимость всех суперпризов. Покупайте в «Евроопте», «Е-доставке» и «ГиперМолле» необходимые вам товары, включая любой «товар удачи» и используя дисконтную карту «Е-плюс», и выигрывайте фантастические призы!

Ищите на прилавках «Товары удачи» 29-го тура – чай «Майский», шоколад Alpen Gold, конфеты и вафли «Сладонеж», косметика для тела FA, рыбные продукты «Баренцево» и продукты GUSTO! Помните: чем больше у вас кодов – тем выше шансы увидеть себя в списке победителей! А участие в каждом туре игры «Удача в придачу!» принимает каждая пятая белорусская семья. Число победителей уже превысило 170 тыс. человек. Разыграны призы на сумму почти 5 млн. долларов, в том числе 66 автомобилей и 8 квартир в Минске! Все ваши желания исполняются, все мечты воплощаются в жизнь вместе с «Евроопт».