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Агентство недвижимости «Твоя Столица»: достоинства Фрунзенского района

27 марта 2017 09:11
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Фрунзенский район – самый крупный на карте столицы. За последние десятилетия этот территориальный объект нисколько не утратил лоска, напротив расцвел и преобразился во всех отношениях – на его территории есть, где прогуляться с детьми, нет недостатка в магазинах и больницах.

Здесь представлен весь спектр жилой недвижимости – от «сталинок» до современных новостроек, – а средняя стоимость квадратного метра не самая высокая по рынку.  Все это делает район удобным для жизни, а значит и востребованным среди покупателей недвижимости. Раскрыть все достоинства района и четко обрисовать ценовую картину рынка жилой недвижимости потенциальным покупателям, готовы сотрудники компании «Твоя Столица», офис которых расположен здесь же, в центре Фрунзенского района по адресу  ул. Притыцкого 97.

Сотрудники компании «Твоя Столица» держат руку на пульсе современной жизни и готовы  предложить своим клиентам эксклюзивные услуги.

Если у вас остро стоит жилищный вопрос, и вы не знаете, как его разрешит, грамотные сотрудники агентства «Твоя Столица» рады оказать любую информационную и юридическую помощь в кратчайшие сроки!

# Недвижимость в Минске # Фотофакт # Наталья Дмитриева # Вероника Бабич

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