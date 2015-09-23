Как не ошибиться при выборе изделий из натуральной кожи? Секреты от залуженной артистки Беларуси Натальи Тамело

Элегантные и нарядные, модные и дорогие! Именно так выглядят предметы туалета из натуральной кожи. Они служат долго и сохраняют свой «товарный» вид на протяжении нескольких сезонов. За эти качества и полюбила изделия из натуральной кожи залуженная артистка Беларуси Наталья Тамело.

Но вот парадокс! Современные модели курток из искусственной или прессованной кожи практически идентичны натуральным, и без помощи специалиста определить их состав сегодня становится невозможным.

Наталья применяет «дедовский» способ - пытается определить качество кожу по характерному запаху. Однако сегодня он уже не актуален. Современные изделия из заменителя пахнут ничуть не хуже натуральной кожи, благодаря специальнымароматизаторам. Поэтому при выборе изделия из кожи ориентироваться на запах не стоит.

Самый надежный способ – это проверка огнем: натуральная кожа под действием огня не плавится, не морщится и не теряет цвет, появляется лишь специфический запах. Но есть одна маленькая проблема: не каждый продавец позволит вам совершить эту процедуру.

Поэтому не будет лишним прибегнуть к дополнительным методам проверки. Например, прикоснитесь к куртке ладонью.

Натуральная кожа быстро нагреется от руки, в отличие от искусственного материала.

Руками потяните ткань в разные стороны. Если вещь легко тянется, то скорее всего, это дерматин и желание продавца выдать подделку за кожу-стрейч.

Можно капнуть на куртку несколько капель воды. Если капелька осталась на поверхности – перед вами изделие из кожзаменителя. Аккуратно проведите ногтем по коже. На натуральном изделии не должно остаться царапин.

Вряд ли кого порадует облезлая краска на куртке, поэтому качество покраски изделия тоже играет немалую роль. Проверить его можно с помощью влажного белого кусочка ткани.

При сгибе вещи из настоящей замши - будь то туфли или куртка, на поверхности изделия должен остаться небольшой залом, однако через несколько секунд обувь или одежда должна принять первозданный вид. А, если провести по ворсу рукой, он обязательно наклонится, и поверхность изменит оттенок и фактуру.

Надеемся, что эти простые советы помогут Вам не ошибиться в выборе.