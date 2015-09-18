«Дары природы». Как правильно выбрать и сохранить овощи?

Осень - время пожинать плоды и запасаться впрок овощами. Если вам не удалось самим вырастить урожай, выход один - покупать дары природы в магазинах, на рынках или сельскохозяйственных ярмарках. Но будьте внимательны!

Как выбрать и на что обратить внимание?

Выбирайте только те плоды, которые пахнут. Отсутствие запаха - признак обработки химией.

При покупке избегайте неестественно больших, неровных овощей, плодов слишком ярких цветов. Не забудьте поинтересоваться у продавца о документах на продукцию.

И, конечно же, дары природы должны быть без гнили и плесени. Овощи выбрали. Теперь следует позаботиться об их хранении.

Места хранения

Погреб и подвал - это, конечно, хорошо. Но как быть, если вы живете в квартире. Максимально используйте холодильник и балкон. Последним способом можно успешно хранить картофель, капусту, свёклу.

Морковь отлично чувствует себя в холодильнике. Заверните овощ в полиэтиленовый пакет и отправьте его в нижний ящик.

Замороженные овощи

Не забывайте и о заморозке! Ту же морковь можно натереть на тёрке и поместить в массу для хранения в морозильную камеру. Так сохранится множество витаминов.

Помидоры

А вот помидоры и огурцы - напротив, не любят холода. Хранить их в холодильнике ни в коем случае нельзя! Там они начинают гнить или покрываться плесенью. Оптимально хранить их при комнатной температуре.

Перцы

А вот перцы - наоборот, любят прохладу. Чтобы их сохранить, воспользуйтесь интересным способом. Оберните плоды пищевой плёнкой, проделайте в ней небольшие дырки и поместите овощи в холодильник.

Лук и чеснок

Не храните овощи вместе с луком и чесноком. Иначе они пропитаются едким запахом. Место для хранения лука должно быть сухим и не холодным. Оптимальный вариант - антресоль или отдельный ящик в шкафу.

Маленькие хитрости

А вот чтобы чеснок долго радовал вас своим пикантным вкусом, нужно прибегнуть к маленьким хитростям. Положите растение в стеклянную банку. Присыпьте его мукой или солью и отправьте тару в холодильник. А можно очистить зубчики чеснока. Залить их растительным маслом и отправить в холодное место. Так они сохранятся надолго.

Эти полезные советы и рекомендации позволят вам насладиться дарами природы прохладной осенью и зимой, когда организму так нужны витамины.