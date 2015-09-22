Развитие транспортной инфраструктуры в Беларуси: новая ветвь метро, новые станции и маршруты

История общественного транспорта в Минске началась в далёком 1892 году. Тогда в городе был открыта первая конка. Потребность в ее строительстве была вызвана ростом численности населения. Она просуществовала более 20 лет. 23 октября 1924 года возить пассажиров начал первый городской автобус. А уже через 5 лет в столице отрыли трамвайное движение. Кстати, долгое время трамвай был самым популярным видом транспорта. Ежедневно его перевозки составляли около 20 тыс. пассажиров. Тогда трамвайный парк состоял из 48 машин.

Развитие троллейбусного движения в городе началось уже в послевоенное время.

Что касается минской «подземки», то она была открыта в 1984 году. 18 марта первый поезд прошел от станции Парка Челюскинцев до Института культуры. Вторая линия появилась в 1990 году.

Транспортная инфраструктура — сложный современный механизм, без которого невозможна жизнь большого города. Так, в Минске более 200 автобусных маршрутов, обслуживают 5 автопарков.

В столице также работают 4 троллейбусных парка и один трамвайный.

Каждый год по необходимости увеличивается число маршрутов. А устаревшие машины заменяют на современные.

Последнее время особое внимание уделяют комфорту пассажиров.

Так, в скором времени общественный транспорт планируют оснастить бесплатным Wi-Fi.

Основные силы идут на развитие метро. Полным ходом идёт строительство первого участка третьей линии. До станции метро Ковальская слобода на пересечении улиц Воронянского и Жуковского, станция Вокзальная - вдоль железнодорожного вокзала со стороны улицы Дружной и станция Юбилейная, которая находится в районе одноименной площади, а также станция метро Площадь Франтишка Богушевича на пересении проспекта Дзержинского, улицы Немиги и Клары Цеткин.