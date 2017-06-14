В мире пермакультуры вместе с Николаем Матрунчиком

Экологически чистые продукты – источник здоровья и отличной формы. Каждый год Николай Матрунчик выращивает сочные баклажаны и ароматную зелень! Секреты огородничества специально для вас!

Для своих овощей он главный повар и лекарь! За 10 лет преобразил чистое поле в эко-хозяйство. Посадил вокруг лесосад, чтобы защитить продукты от ветра и создал уютный микроклимат.

После таких процедур земля становится плодородной, а фасоль, салат и шпинат будут особенно вкусные - проверено! Трава и веточки из сада идут на корм кроликам, часть отходов от ушастых становится едой для червей, которые нужны на огороде не меньше, чем на рыбалке. Хозяин выбрал для своих овощей белорусского пахаря, выведенного учеными нашей АН, эти черви принадлежат к типу навозников и становятся источником качественной подкормки.

В экологическом хозяйстве есть место не только для живого уголка, но и для таких живописных плантаций! А все потому, что здесь не тратят время на прополку, сбор колорадских жуков и лечение от всевозможных личинок! Секрет в сидерации или зеленом удобрении. Ранней весной на грядки, где будут расти баклажаны, перцы, томаты, засеивается смесь из 5-6 бобовых, злаковых, крестоцветных трав. После того, как они вырастут, их скашивают, и прямо на это место сажают культурные растения. За счет перегнивания корней сидератов овощи будут обеспечены постоянным питанием, защищены от сорняков и перепада температур.

Не знаете, что делать со старыми книгами, одеждой, кухонными отходами и другой ненужной органикой в хозяйстве?! Выкапывайте прямо на огороде канавы по 50-60 см и все отходы сбрасывайте туда – к концу сезона у вас будет ровная земля, наполненная органикой и пропитанная теплом. Конечно, разлагаются отходы не быстро, так в прошлогоднюю канавку хозяин посадил кабачки. А следующее удобрение – настоящее лекарство для саженцев, сделать может каждый!