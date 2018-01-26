Проживание рядом с людьми, страдающими лишним весом, может повлиять и на вас – учёные

Ожирение заразно. Проживание рядом с людьми, страдающими лишним весом, может повлиять и на вас.

Результаты исследования:

– Учёные считают, что социальные сети сильно влияют на здоровье людей.

– Обществу следует бороться с распространяющейся проблемой ожирения.

– Более 1/3 взрослых в США страдают ожирением, что повышает риск инсульта.

Как пишет Daily Mail, исследование было проведено с ноября 2016 года до октября 2017 года. Учёные из Университета Южной Калифорнии анализировали 1519 семей из 38 военных баз, расположенных по всей территории США. Были выбраны именно военные базы, т.к. они вынуждают людей из различных слоёв общества проживать в сообществах. Каждая семья состояла из одного родителя и одного ребёнка в возрасте от 12 до 13 лет.

Индекс массы тела участников был сравнён со средним показателем в их округах.

Спустя два года подростки тоже в группе риска

Результаты показали, что члены семей военных более склонны к высоким показателям индекса массы тела, если они находятся на военной базе, где установлен высокий уровень ожирения. Подростки, проживающие на данных базах более двух лет, тоже попадают в эту группу риска. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале «JAMA Pediatrics».

А в июне прошлого года учёные обнаружили, что бутылка воды в день стимулирует организм ребёнка бороться с ожирением. Согласно выводам Университета Калгари, вода, содержащая пребиотик, более известный как инулин, обогащённый олигофруктозой, может за год нормализировать вес ребёнка.

У матерей, работающих сверхурочно, риск иметь детей, страдающих проблемой ожирения, выше?

Согласно исследованию, проведённому в октябре 2017 года, риск уменьшается, если женщины будут работать меньше 24 часов в неделю.

Результаты исследования Социологического исследовательского центра в Берлине показали, что дети трёх-четырёх лет больше подвержены ожирению, если их мама работает больше 35 часов в неделю. А риск у детей от восьми до четырнадцати лет меньше, если матери работают 35-40 часов в неделю.

Всё ещё неизвестно, почему риск ожирения варьируется в зависимости от возраста ребёнка и количества рабочих часов матери, однако учёные полагают, что редкое совместное времяпрепровождение может пагубно сказаться на некоторых детях; в то время как остальные дети могут найти для себя выгоду в финансовом и психологическом плане. По подсчётам Всемирной организации здравоохранения 42 миллиона детей страдают ожирением, что повышает риск заболевания диабетом 2-го типа.