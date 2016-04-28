Правила безопасности для велосипедистов: какие самые распространенные ошибки допускаются на дорогах?

Весна вступила в свои законные права, погода – шепчет! Хороший повод пересесть с автомобильного сидения на велоседло. А чтобы поездка на двухколесном транспорте приносила только удовольствие, а не проблемы, следует внимательно относиться к своей безопасности и безопасности окружающих.

Самые распространенные ошибки, которые допускают велосипедисты, – нарушение правил дорожного движения при передвижении по проезжей части и пересечении пешеходных переходов.

Но, как это обычно бывает, во всех правилах есть исключения. Спешиваться не нужно на специальных велопереездах на регулируемых пешеходных переходах. Они обозначены соответствующей знаками и разметкой.

Если рядом есть велодорожка, лучше передвигаться по ней, а не по проезжей части. Кстати, даже на велодорожке нельзя терять бдительность. Там могут быть «опасные» места. К примеру, крутые подъемы и спуски, неровности на асфальте и, конечно же, пешеходы, которые прогуливаются не по «своей» части тротуара. А бывает все с точностью до наоборот.

Чтобы обезопасить себя и других участников дорожного движения, на велосипед обязательно следует установить звонок. Если вы передвигаетесь в вечернее время, не забывайте включать фонарик.

Во время поездки постарайтесь ни на что не отвлекаться: не слушайте музыку в наушниках, не разговаривайте по телефону, не демонстрируйте искусство эквилибристики и навыки экстремального вождения. И главное, помните, соблюдение правил дорожного движения превыше всего.