Как подготовить питомца к переезду на дачу?

Пришёл май. Пора собираться на дачу. Если вы планируете взять с собой любимого питомца, позаботьтесь о его безопасности.

Для агрессивных собак можно оборудовать на участке вольер с надёжными стенками. Также следует подготовить территорию: укрепите или почините забор, залатайте щели, чтобы животное не смогло убежать.

Собаки и кошки очень любопытны. Они всё норовят не только обнюхать, но и потрогать. Поэтому будьте бдительны: рабочий и садовый инструмент держите в недоступном для питомцев месте.

Особую опасность для хвостатых представляют ядохимикаты, которые используются для защиты растений от вредителей. Следите, чтобы животное не отравилось.

Также не позволяйте собаке раскапывать клумбы. К примеру, луковицы нарциссов, тюльпанов, крокусов смертельно опасны для «лучших друзей человека».

Если вашего питомца всё-таки укусит клещ, следует немедленно обратиться к ветеринару. Специалист грамотно извлечет вредителя и направит его в лабораторию для дальнейших исследований.

Помните: перемена места жительства, пусть даже и временная, – это стресс для животного. Поэтому не следует менять корм для питомцев. И, конечно, не оставляйте на даче четвероногих друзей без присмотра.