Флорист Фаина Кириллина подсказала, как создать новогодние флористические композиции

Новый год – чудесный и волшебный праздник. Хочется сделать что-то особенное своими руками, порадовать себя и близких.

Флористические композиции из природных материалов – отличный вариант. Они украсят любой стол, создадут уют в доме и наполнят его ароматами цветов и трав.

Главная флористическая композиция на Новый год – нарядные ели из хвои, шишек, веточек и коры. Чтобы создать авторские творения не потребуется особых финансовых затрат. Зато понадобится фантазия и терпение.

Оказывается, в новогодней флористике есть свои модные тенденции. К примеру, в этом году, как никогда, актуально сочетание свечей и природных материалов.

Если вам хочется создать свою флористическую новогоднюю композицию, но не знаете, с чего начать, опытный мастер Фаина Кириллина подскажет интересный вариант.

Не бойтесь фантазировать, и тогда новогодние флористические композиции сделают ваш праздник ярким и не забываемым.