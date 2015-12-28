Гороскоп для Козерога на 2016 год от певицы Искуи Абалян

Декабрь – последняя восхитительная улыбка года. Мы привыкли подводить итоги и с любопытством заглядывать в будущее. Что же готовят нам звёзды в новом году?

Трудолюбивы. Сдержаны. Вежливы. Дружелюбны. Козероги.

Оглянитесь вокруг, Козероги! Нет ли конкурентов? Избавляйтесь от них немедленно, чтобы не нарушать гармонию жизни!

Встречи, переговоры, новые проекты – именно так пройдет весь 2016 год для Козерогов. Работа будет приносит нам чувство максимального удовлетворения. Те должности и проекты, о которых мы долгое время мечтали, наконец, обретут свое реальное очертание. Однако, ударившись в работу, не стоит забывать о семье, близких и делах амурных.

А на любовном фронте Козерогов ожидает бурная жизнь. Многим представителям этого знака придётся решиться на важный шаг – свадьба.

Даже если Козерог не готов к такому сценарию, вторая половинка всё равно вынудит расставить приоритеты.

Козероги, которые ещё не встретили свою судьбу, испытают в новом году настоящую страсть.

Под конец года организм Козерога будет работать как часы. Вы ощутите необыкновенный внутренний прилив: вы будете бодры и уверены в себе.