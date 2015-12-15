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Гороскоп для Тельцов на 2016 год от певицы Ольги Плотниковой

15 декабря 2015 10:02
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Декабрь – последняя восхитительная улыбка года. Мы привыкли подводить итоги и с любопытством заглядывать в будущее. Что же готовят нам звезды в Новом году?

Умны, расчетливы, практичны, в то же время великодушны и бескорыстны –Тельцы!

А звезды предсказывают:

Если есть «баловни судьбы», то в 2016-ом году – это именно вы! Вот уж кого поистине полюбит в этом году обезьяна! Здорово, не правда ли?

Тельца ожидает море невероятных приключений, сюрпризов и захватывающих событий. Финансов будет не просто много, а очень – очень много! Любовь будет такой, какая только в сказке бывает!

Для одиноких Тельцов самое время познавать любовь и страсть. Высока вероятность встретить свою судьбу. Вы испытаете настоящие чувства и полностью погрузитесь в водоворот страстей.

Начало года особых проблем со здоровьем не принесет, а вот ваше эмоциональное состояние подорвётся. Поэтому, следует найти полезные хобби, такие как, например, занятия йогой, пилатесом, фитнесом. Звезды рекомендуют чаще устраивать разгрузочные дни.

Если Телец поставит себе цель в начале года добиться определенных успехов в карьере, то он непременно их достигнет.

Красная Обезьяна, символ 2016-го года, любит тех, кто умеет дерзать. Так что во многом успехи профессионального роста будут зависеть от вашей активности.

В 2016 году вы познакомитесь с интересными личностями, духовными лидерами, наставниками и эти люди вполне могут стать вашими покровителями.

Вообще, уже сейчас тельца можно поздравить с тем, что следующий год у него будет очень благоприятным.

Главное, не стоит всем рассказывать о своём безоблачном счастье, иначе представители других знаков будут завидовать!

 

# Фотофакт # Новый год # Ольга Плотникова # Мария Кронда # Гороскоп

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