Гороскоп для Овнов на 2016 год от актрисы Валерии Арлановой

Декабрь – последняя восхитительная улыбка года. Мы привыкли подводить итоги и с любопытством заглядывать в будущее. Что же готовят нам звезды в Новом году?

Неотразимы, умны, тщеславны и чрезвычайно напористы – Овны!

В 2016 году Овнов ожидает множество перемен, в карьере, в личной жизни и вообще в судьбе. Красная Обезьяна, символ года, спровоцирует Овнов еще большее увеличить свою активность и смело бросаться с головой в решение любых проблем.

Если вы мечтали получить более высокую должность, сменить место работы, проявить себя на новом поприще — самое время дерзать. Именно в 2016 году Овнов ожидает большой успех в продвижении по карьерной лестнице. Причем, происходить это будет быстро и стремительно, и в течение года Овен может перескочить сразу через несколько ступеней.

Конечно же, работа – это хорошо. Но когда кроме нее ничего и никого не замечаешь – это уже диагноз. Точнее зависимость от дел насущных, обязанностей и должностных инструкций. Овну следует на досуге подумать не только о трудах и зарплате, но и о делах амурных.

Год благоприятен для новых знакомств, для женитьбы или замужества. При этом — внимание! — свою судьбу Овен может встретить в поездке, будь это рабочая командировка, очередной отпуск или просто дачная прогулка. Не упустите свой шанс, будьте внимательны! Семьи, созданные в этот период, будут крепкими и надежными.

Больше отдыхайте, веселитесь с друзьями, танцуйте и колесите по миру.