В колледже МВД прошел патриотический марш-бросок ко Дню Конституции

«Сила закона – в единстве». Под таким девизом в колледже МВД прошел патриотический марш-бросок, приуроченный ко Дню Конституции. На старт вышли сотрудники идеологических подразделений органов внутренних дел и внутренних войск, учащиеся специализированных лицеев, а также воспитанники военно‑патриотических клубов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа началась с экскурсии по колледжу. Будущие стражи порядка увидели, какие условия созданы здесь для профессиональной подготовки и физической закалки тех, кто выбрал службу Родине.

Мы приехали большой командой из Гродно, чтобы побольше узнать информации про Министерство внутренних дел.

После экскурсии в колледже МВД убедился, что учиться здесь классно.

Было очень классно, мне очень понравилось. Вообще, я бы хотела учиться здесь.

Сегодня посетил замечательное мероприятие, нам показали много всего интересного. Ребята, поступайте в колледж МВД! После напутственных слов участники вышли на дистанцию. Лицеисты, воспитанники ВПК и их старшие товарищи продемонстрировали выносливость и командный дух. Когда юные участники завершили маршрут, сотрудники идеологических подразделений продолжили марш‑бросок, преодолевая полосу препятствий. Маршрут требовал ловкости, скорости и слаженности действий – офицеры стали наглядным примером для молодежи. Финишировав, сотрудники отправились на практическое занятие по огневой подготовке, где под руководством инструкторов показали высокий уровень владения оружием. Организаторы подчеркивают: главная цель марш‑броска – объединить поколения вокруг общих ценностей, уважения к закону и любви к Родине.