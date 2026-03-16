В колледже МВД прошел патриотический марш-бросок ко Дню Конституции
«Сила закона – в единстве». Под таким девизом в колледже МВД прошел патриотический марш-бросок, приуроченный ко Дню Конституции. На старт вышли сотрудники идеологических подразделений органов внутренних дел и внутренних войск, учащиеся специализированных лицеев, а также воспитанники военно‑патриотических клубов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Программа началась с экскурсии по колледжу. Будущие стражи порядка увидели, какие условия созданы здесь для профессиональной подготовки и физической закалки тех, кто выбрал службу Родине.
Мы приехали большой командой из Гродно, чтобы побольше узнать информации про Министерство внутренних дел.
После экскурсии в колледже МВД убедился, что учиться здесь классно.
Было очень классно, мне очень понравилось. Вообще, я бы хотела учиться здесь.
Сегодня посетил замечательное мероприятие, нам показали много всего интересного. Ребята, поступайте в колледж МВД!
После напутственных слов участники вышли на дистанцию. Лицеисты, воспитанники ВПК и их старшие товарищи продемонстрировали выносливость и командный дух. Когда юные участники завершили маршрут, сотрудники идеологических подразделений продолжили марш‑бросок, преодолевая полосу препятствий.
Маршрут требовал ловкости, скорости и слаженности действий – офицеры стали наглядным примером для молодежи. Финишировав, сотрудники отправились на практическое занятие по огневой подготовке, где под руководством инструкторов показали высокий уровень владения оружием. Организаторы подчеркивают: главная цель марш‑броска – объединить поколения вокруг общих ценностей, уважения к закону и любви к Родине.
Антон Санкевич, начальник управления идеологической работы МВД Беларуси:
Единство заключается не только в том, что мы вместе преодолели эту непростую дистанцию, но единство еще заключается в том, что у нас есть преемственность поколений. Мы стараемся сделать так, чтобы на собственном примере показать подрастающему поколению, что значит любить свою Родину. И когда придет им время сделать очень правильный выбор, мы не сомневаемся, что они станут в один ряд вместе с нами и смогут защитить свою страну.
Для юных участников подготовили концертные номера, флешмобы, фотозоны, а после дистанции всех ждала солдатская каша и горячий чай.