Китайская и японская чайные церемонии: особенности и отличия

В народе ходит поговорка: «Китайская чайная церемония – это много чая и мало церемоний! Японская – много церемонии и мало чая!»

На самом деле – это правда. За несколько раз так называемого чаепития японцы одну и ту же чашку пьют несколько раз, китайцы – абсолютно сконцентрированы на этом тонизирующем напитке.

В японской культуре чаепития существует столько ритуалов, что мастера изучают эти правила годами. Только кухонную утварь и необходимые аксессуары нужно изучать достаточно длительное время. Изданы книги, на страницах которых зафиксированы правила проведения чайной церемонии для каждого конкретного случая.

К тому же, японцы угощают гостей специальной закуской, а напоследок – угощают сладостями.

Конечно, на обычной кухне или в магазине вы не найдете этих лакомств. Они готовятся специально перед приходом гостей.

Китайская чайная церемония Гунфу-Ча – в переводе «лучшее мастерство чаепития» –более упрощена по своим требованиям , интерьеру и действиям. Является источником гармонии и объединения людей.

Для проведения китайской чайной церемонии обычно используют улунские чаи: Да Хун Пао и Те Гуань Инь.

Японцы предпочитают порошковый зелёный чай – Маття. Именно в японских традициях уделяют внимание каждой мелочи.