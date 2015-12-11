В мире пиротехники: от безопасности до эффективности. Что нужно знать о петардах?

Он способен вызвать слёзы счастья, подчеркнуть торжественность ночи и просто порадовать величественной красотой. Волшебный и красочный салют традиционно озаряет предновогоднее небо.

Зажечь в душе праздничный огонь с помощью пиротехники из года в год желающих всё больше. Но эффектность – только одна сторона фейерверка, он может быть опасен, если не уделить должное внимание правилам эксплуатации.

Андрей не представляет праздник без собственного пиротехнического шоу. Признаётся, что адреналин, чувство волшебства и восхищённые взгляды окружающих ни с чем не сравнимы.

При покупке пиротехнических изделий следует быть очень внимательными. Только сертифицированные товары отвечают государственным стандартам. Для того, чтобы не наткнуться на некачественную продукцию, покупка должна осуществляться в специализированных магазинах. Кстати, сертификат соответствия продавец обязан предъявить по первой просьбе.

Перед использованием пиротехники внимательно изучите инструкцию. Там вы найдёте информацию о правилах хранения, реализации и утилизации изделия. И обязательно выберите безопасное место для запуска салюта.

В нашей стране продажа пиротехнических изделий осуществляется лицам, достигшим 15 лет. Однако родителям всё же следует быть начеку. Не забывайте хранить пиротехнику в недоступном для детей месте. Помните, если изделие не сработало, нельзя наклоняться над ним с желанием выяснить причину. И после завершения салюта не спешите подходить к петарде. Ведь, как известно, бережёного Бог бережёт.

В современных магазинах от пиротехники разбегаются глаза. Летающие фейерверки, шутихи, дымовые шарики, взрывпакеты, римские свечи.. и это далеко не весь спектр. Для тех, кто мечтает украсить свой праздник простыми в использовании, но эффектными пиротехническими изделиями, у нас есть несколько вариантов.

Залпы салюта, искрящиеся фаеры, цветной дым – действа сродни магическим. Если использовать пиротехнику грамотно и помнить о безопасности, она может стать прекрасным дополнением к созданию волшебного праздника.

Главное, помните – ваша безопасность в ваших руках.