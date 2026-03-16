Молдова ввела режим экологической тревоги сроком на две недели из-за загрязнения Днестра: утечка топлива произошла на территории Украины в районе гидроэлектростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Молдова ввела режим экологической тревоги сроком на две недели из-за загрязнения Днестра: утечка топлива произошла на территории Украины в районе гидроэлектростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экстренная мера позволяет властям оперативно ограничивать забор воды в тех местах, где пробы выявляют превышение содержания вредных веществ. Планируется задействовать госрезервы и привлечь дополнительные силы для ликвидации последствий, а ранее в нескольких районах страны уже пришлось временно перекрыть подачу воды из реки. Над сбором загрязнений сейчас работают специалисты из Молдовы, Украины и Румынии, и проблема затрагивает интересы сотен тысяч людей.