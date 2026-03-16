Молдова ввела режим экологической тревоги сроком на две недели из-за загрязнения Днестра

«Венгрия останется островом безопасности». Орбан заявил о подготовке ЕС к войне

«Евросоюз уже перешел к военной экономике и хочет направить на Украину еще больше денег, оружия и солдат. Мы не можем предугадать ни день, ни час, когда первый солдат из ЕС появится на территории Украины, но это произойдет, и нам нужно держаться от этого подальше», – сказал он.