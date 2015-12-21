Из папье -маше и керамики. Они – главные герои Нового года. Какими были Деды морозы и Снегурочки у разных поколений?

В бороде этого старца живёт вьюга. Он сковывает льдом реи и щедро наряжает лес серебром. Дед Мороз – могучий русский языческий бог. Его задабривали и просили не губить урожай.

Он мог наказать за плохие поступки и помочь в трудный момент. Такой наставник и волшебник для детей появился в 1840 году у Одоевского в сказке «Мороз Иванович».

В начале 20 века сформировался образ главного любимца детворы – Деда Мороза с ёлкой и подарками. Однако после революции и становления советской власти Дед Мороз со всеми русскими традициями подвергся гонению. Вернулся к детям, благодаря Сталину, лишь в канун 1936 года, на первую в СССР официальную новогоднюю ёлку.

Долгополые шубы, боярские шапки и посох – классический образ Деда Мороза. Рожденные в СССР хорошо помнят героя своего детства.

Вот они – те самые волшебники из 50-х с белоснежной бородой, сделанной из папье-маше в белых, сине-красных шубах, национальным орнаментом, подарками и даже с советским шампанским.

В историческом музее на новой выставке новогодних игрушек можно проследить эволюцию Деда Мороза.

Они напоминают нам сказку «Морозко» и старые добрые мультфильмы в компании лесных зверушек.

Проследить образ волшебника можно и по советским открыткам. Он – воплощение идеологии и активист: и банк строит, и в космос летит, и маляром работает.

Если у Деда Мороза есть немало зарубежных земляков – Санта Клаус, Святой Николай, – его верная помощница Снегурочка уникальна и существует только у нас.

В русском фольклоре она – девочка из снега, «снежевиночка», которая ожила.

В знаменитой пьесе Островского 1873 «Снегурочка» – дочь Деда Мороза и Весны-красны, которую погубил бог солнца Ярила, когда ее сердце разгорелось огнём любви.

Интересно, что общественным персонажем Снегурочка стала только в 1937 году на ёлке в Московском доме союзов. До этого Дед Мороз поздравлял всех в одиночку.

В новой версии она стала внучкой и помогала дедушке вершить добрые дела.

На выставке также можно найти зимних принцесс из ваты, тканей, пластмассы, родом из разных годов. Но хрупкий нежный образ в бело-голубых тонах – классика жанра.

И пусть сегодня технологии позволяют создавать новогодних героев в любом формате из качественных материалов, все же трогательные образы Снегурочки и Деда Мороза останутся в сердцах и памяти многих поколений.

Сегодня Снегурки часто напоминают красивых кукол и даже принимают форму Санты, а ведь образ овеян волшебством и традицией. Но каждому поколению – свои поклонники!