Экскурсовод Валентина Короткина проводит велоэкскурсии и рассказывает историю развития города Минска

Давным-давно, в заболоченном устье реки Немиги на месте современной столичной площади располагался древний продовольственный рынок: Именно здесь в XII веке началась история городской торговли.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Мы будем говорить про историю торговли в Минске… История, и вправду, интересная: одна из версий происхождения нашего города даже связана с этим процессом и очень много событий происходило именно на такой торговой основе… В сущности, сегодня мы с вами представляем те магазинчики, в которые ходим каждый день, которые привычно видеть - современные рынки, где есть все. Раньше в Минске всё было не так.

Небольшая квадратная площадь, обрамленная бесчисленными лавчонками с торговками сбитнем, сухарями, крупами и прочей продовольственной и промышленной утварью, всегда была самой многолюдной и шумной.

Валентина Короткина:

Таким образом, на полдень шёл наш путь и, когда говорят, что Полоцк - город, который вырос на пути «З варагау у грэкi, то так и в действительности, а Минск - это пограничная крепость Полоцкого княжества, Полоцкого государства, которая также имела отношение к торговому пути, торговые отношения с теми далёкими краями.

Непосредственная близость рынка к историческому центру Минска, расположенного на месте, где некогда находился Минский замок, не случайность, а скорее, необходимость: уличный торг на грязной, никогда не высыхающей площади всегда выносился за ворота, от этого и пошло происхождение привычного слова базар, которое обозначает «дело у ворот».

Валентина Короткина:

Все эти продукты, всё, что продавалось: мясо не мясо - всё это обмывалось в сточные воды, стекало в Свислочь, а на берегу Свислочи продавали уже свежую «зелянинку».

Своенравные продавцы того времени не упускали возможность публично, перекрикивая друг друга, обругать товар конкурентов, но и свой ,лучший товар, предлагали далеко не каждому покупателю.

Валентина Короткина:

Вот мы с вами сейчас приходим в магазин, что-то взяли, заплатили деньги, ушли - вопроса не возникает. А раньше, когда покупатель не торговался, никто ему ничего не продавал.

Постепенно с уличных площадей торговцы и торговки перевозили свой товар в обустроенные по тем временам помещения, вместе с ассортиментом менялся и сумбурный нрав продавцов.

Валентина Короткина:

«Цены вне конкуренции» - значит, что он заранее предупреждал своего покупателя про то, что цены у него одни из самых высоких, но приобрести тут можно было все, что угодно.

Очень символично, что «за стеклянными витринами нынешних торговых магазинов и бутиков города, когда-то можно было увидеть прототип современного продавца.