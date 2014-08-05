Кардинально меняем образ при помощи искусства арт-макияжа

Надоела обыденность? Самое время добавить ярких красок! К примеру, сменить макияж. Предлагаем использовать свое лицо в качестве полотна для творения настоящих шедевров.

Татьяна Тетерук, визажист, мастер международного класса:

Арт-макияж - это макияж фантазийный. Это полёт фантазий художника-визажиста. Проявление и выражение его эмоций на лице другого человека.

Арт-макияж или, говоря иначе, фэйс-арт, оказывается, уходит корнями в глубокую древность. Времена меняются, а суть остается прежней.

Татьяна Тетерук:

Древние люди подчеркивали свой статус при помощи рисунков на лице. Использовалась глина, цветные пигменты, фруктовые. Это было модно, и можно было узнать статус того человека, на лице которого был нанесен рисунок.

Так что же такое арт-макияж сегодня? Это полный полет фантазии мастера, идея, набор косметики, ярких красок и аксессуаров.

Татьяна Тетерук:

Используются яркие декорации: стразы, пигменты красок: акрил, гуашь. Может быть использованы такие элементы декора как бисер, перья, цветы…

Приступаем к самому процессу арт-макияжа! Подбираем яркие акценты и смело творим!

Чем больше сочных оттенков используется в фэйс-арте, тем ярче и колоритнее получится образ. Главное, правильно подобрать цветовую гамму. Самый модный декор в арт-макияже — кружевные принты. Основу можно сделать с помощью трафарета, а если позволяет замысел и время, — распишите узор вручную. Это придаст образу благородство.

Ресницы — главный акцент в арт-макияже. Визажисты любят украшать их всевозможными стразами, бусинами, бисером, перьями… А иногда и вовсе

Художественный макияж в последнее время становится все более модным. И если раньше он использовался в основном на подиумах и в фотостудиях, то сегодня все чаще его можно встретить на свадьбах, корпоративах, тематических вечеринках… Ведь это не только средство самовыражения мастера, но и искусство за пределами общепринятого.