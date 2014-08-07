Фестиваль «Дружба» на зеленой площадке хутора «Шаблi»: чтобы лето осталось в сердце надолго

Прочувствовать лето в полной мере можно только на природе. И не нужно быть убежденным романтиком, чтобы с этим согласиться.

Что будет у вас ассоциироваться с этим летом: отдых на море или в деревне у бабушки, речные купания или новомодный дайвинг – совсем не важно где вы проведете. Где провести жаркий сезон, главное, как отдохнуть, чтобы в памяти еще надолго остались теплые воспоминания, яркие впечатления и незабываемые эмоции?

Елизавета Беляцкая:

Чтобы лето незабываемое было, надо, наверное, в первую очередь, наслаждаться временем, которое дается, то есть: есть возможность поехать на отдых, на озеро, на речку, надо ехать, есть возможность встретить рассвет на фестивале, надо ехать. Не жалеть денег, не жалеть, наверное, какого-то времени и просто не бояться действительно отрываться, можно так сказать, отдыхать…

Для того, чтобы в полной мере насладиться летними теплыми деньками вам понадобится: позитивный настрой, солнечные очки…а дальше – решайте сами, что этим летом вы еще не успели.

Илья Петровец:

Я верю в то, что люди могут отдыхать и чудесно проводить время на природе, с помощью музыки расслабляться… Как видете, все готово, можно отдыхать, несмотря на такую жару. як вы бачыце, усе гатова – можна адпачываць, нягледзячы на такую спеку.

Алиса Дударева, корреспондент СТВ:

Мне подсказали, что, если этим летом не попробовать «троллей», оно пройдет мимо…

Евгений Пинчуков:

Чтобы запомнилось лето, его нужно провести очень круто: посещать всевозможные мероприятия, которые проходят у нас в стране, общаться, веселиться, обязательно купаться, есть много мороженого, пить много холодного кофе…

Для того, чтобы убедиться в непредсказуемости летней поры, достаточно просто выйти из дома.

Впереди еще месяц жаркого лета, не упустите возможность сделать этот сезон незабываемым и насыщенным!