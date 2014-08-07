Мечтаете о «сладкой жизни»? Займитесь росписью имбирных пряников!

Мечтаете о сладкой жизни? Значит, вам пора заняться самым вкусным и самым весёлым видом творчества- росписью имбирных пряников.

Первые пряники на Руси, назывались «медовым хлебом» и появились еще около IX века, они представляли собой смесь ржаной муки с медом и ягодным соком. Позже в «медовый хлеб» стали добавлять лесные травы и коренья. А в XII - XIII веках, когда на Руси начали появляться экзотические пряности, приведенные из Индии и Ближнего Востока, пряник получил свое современное название.

Пряники можно не только изготавливать по оригинальным рецептам, но и расписывать вручную.

Трудно представить, что из обычных пряников можно создавать настоящие произведения искусства. И сделать это по силам даже маленьким детям!

Ирина Колеснёва, технолог:

Роспись пряников - это очень увлекательное занятие и для для взрослых, и для маленьких детей. Это абсолютно безопасное мероприятие. Для того, чтобы подготовить роспись пряников, не нужно очень много усилий.

Нам понадобятся вырезные пряники любой формы, яичные белки, сахарная пудра, половина лимона, пищевые красители, ароматизаторы и специальная пекарская бумага. Для начала необходимо приготовить айсинг. Взбиваем миксером яичные белки и сахарную пудру.

После того, как глазурь будет готова, в нее можно добавить пищевые красители и ароматизаторы. Всё это необходимо тщательно перемешать. Сделайте кулечек из кальки. Наполните его глазурью необходимого для рисунка цвета. Отрежьте острый бумажный носик. Через него, сжимая кулек, выдавливайте тонкую струю глазури на пряники. Каждый пряник необходимо сначала расписать по контуру, дать глазури подсохнуть и затем приступить к основному рисунку.

Прекрасным дополнением для декора пряников могут стать кондитерские посыпки.

При помощи очень съедобной разноцветной глазури каждый желающий сможет расписать пряник, а потом, при желании с аппетитом его съесть или сделать приятный подарок для своих близких.