Чем занять ребёнка на каникулах и как уберечь его от опасностей в летнее время?

3 июня – праздник для ребят и головная боль для родителей: «Чем занять свое чадо на каникулах»? А главное: как уберечь ребенка от опасностей в летнее время?

Накануне в столице завершилась республиканская акция «Не оставляйте детей одних дома!», в рамках которой родителям и их детям рассказали как вести себя в быту на случай возникших угроз.

Примерить экипировку пожарных, спасти человека из горящей палатки и оказать ему первую помощь. Организаторы мероприятия постарались максимально приблизить постановочные действия к суровой действительности.

Несчастные случаи с участием детей, к сожалению, не редкость. Поэтому еще раз напомнить о том, что обычные спички – не игрушка будет не лишним как детям, так и родителям.

На возможные опасные ситуации, в которые могут попасть дети, родителям стоит обращать внимание не только во время каникул. Любая мелочь, банально не выключенный электроприбор, может обернуться неисправимой трагедией.