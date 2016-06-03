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Чем занять ребёнка на каникулах и как уберечь его от опасностей в летнее время?

03 июня 2016 11:02
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3 июня – праздник для ребят и головная боль для родителей: «Чем занять свое чадо на каникулах»?  А главное: как уберечь ребенка от опасностей в летнее время?

Накануне в столице завершилась республиканская акция «Не оставляйте детей одних дома!», в рамках которой родителям и их детям рассказали как вести себя в быту на случай возникших угроз.

Примерить экипировку пожарных, спасти человека из горящей палатки и оказать ему первую помощь. Организаторы мероприятия постарались максимально приблизить постановочные действия к суровой действительности.

Несчастные случаи с участием детей, к сожалению, не редкость. Поэтому еще раз напомнить о том, что обычные спички – не игрушка будет не лишним как детям, так и родителям.

На возможные опасные ситуации, в которые могут попасть дети, родителям стоит обращать внимание не только во время каникул. Любая мелочь, банально не выключенный электроприбор, может обернуться неисправимой трагедией.

# Виталий Дембовский # Фотофакт # Дети # Виктория Ходосок

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