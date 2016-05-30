Пляжный сезон официально начнётся в Минске с 1 июня

Если вы ещё не успели купить путёвку на море, предлагаем вам «горячий тур», в котором почти всё включено: менее палящее белорусское солнце, чистая вода и чистые пляжи. К купальному сезону специалисты постарались на славу.

На некоторых пляжах будут работать торговые объекты и пункты проката. Городские службы позаботились и о тех, кто любит посещать зоны отдыха на личном автотранспорте.

В Минске пляжный сезон официально начнётся 1 июня.

Помните, что баловаться на воде очень опасно. Поэтому не пренебрегайте правилами безопасности. Лучше устройте себе хороший отдых без печальных последствий.