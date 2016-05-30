Прямой эфир

Пляжный сезон официально начнётся в Минске с 1 июня

30 мая 2016 09:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Если вы ещё не успели купить путёвку на море, предлагаем вам «горячий тур», в котором почти всё включено: менее палящее белорусское солнце, чистая вода и чистые пляжи. К купальному сезону специалисты постарались на славу.

На некоторых пляжах будут работать торговые объекты и пункты проката. Городские службы позаботились и о тех, кто любит посещать зоны отдыха на личном автотранспорте.

В Минске пляжный сезон официально начнётся 1 июня.

Помните, что баловаться на воде очень опасно. Поэтому не пренебрегайте правилами безопасности. Лучше устройте себе хороший отдых без печальных последствий.

# Фотофакт # Отдых # Александр Проминский

Другие новости рубрики

Все новости
Ароматный борщ «минутка»: готовим первое блюдо с помощью законсервированных овощей
25 мая 2016 10:00

Ароматный борщ «минутка»: готовим первое блюдо с помощью законсервированных овощей

На «звёздном» участке короля белорусской эстрады, певца Александра Солодухи
25 мая 2016 09:11

На «звёздном» участке короля белорусской эстрады, певца Александра Солодухи

Сирень как символ весны и светлого праздника: за что его любят парфюмеры и чем обусловлено разнообразие гаммы и форм?
20 мая 2016 10:06

Сирень как символ весны и светлого праздника: за что его любят парфюмеры и чем обусловлено разнообразие гаммы и форм?