«Звёздные грядки» Ольги Барабанщиковой: ухоженные газоны, высокие туи, множество цветов

На первый взгляд дворик артистки напоминает английский сад: ухоженные газоны, высокие туи множество цветов.

На 10 сотках Ольга вместе с ландшафтным дизайнером сумела создать настоящий райский уголок: вокруг много зелени, цветов и необычных деревьев.

Ольга Барабанщикова души не чает в своём приусадебном участке. Она часто загорает прямо на газоне, читает книги, лёжа на траве, слушает музыку, размышляет о жизни. Компанию хозяйке составляют ее любимые собаки.

Ольга Барабанщикова любит, когда вокруг все красиво и гармонично, поэтому на участке много растений, которые подобраны по цветовой гамме. Артистке больше импонируют нежные тона. Кроме клумб на участке можно найти и небольшой огород.