Прямой эфир

«Звёздные грядки» Ольги Барабанщиковой: ухоженные газоны, высокие туи, множество цветов

01 июня 2016 09:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На первый взгляд дворик артистки напоминает английский сад: ухоженные газоны, высокие туи множество цветов.

На 10 сотках Ольга вместе с ландшафтным дизайнером сумела создать настоящий райский уголок: вокруг много зелени, цветов и необычных деревьев.

Ольга Барабанщикова души не чает в своём приусадебном участке. Она часто загорает прямо на газоне, читает книги, лёжа на траве, слушает музыку, размышляет о жизни. Компанию хозяйке составляют ее любимые собаки.

Ольга Барабанщикова любит, когда вокруг все красиво и гармонично, поэтому на участке много растений, которые подобраны по цветовой гамме. Артистке больше импонируют нежные тона. Кроме клумб на участке можно найти и небольшой огород.

# Звезды # Растения и цветы # Фотофакт # Ольга Барабанщикова

Другие новости рубрики

Все новости
Батон «Сдобный» – полезный завтрак и отличное лакомство к чаю
01 июня 2016 09:15

Батон «Сдобный» – полезный завтрак и отличное лакомство к чаю

Пляжный сезон официально начнётся в Минске с 1 июня
30 мая 2016 09:40

Пляжный сезон официально начнётся в Минске с 1 июня

Ароматный борщ «минутка»: готовим первое блюдо с помощью законсервированных овощей
25 мая 2016 10:00

Ароматный борщ «минутка»: готовим первое блюдо с помощью законсервированных овощей