Батон «Сдобный» – полезный завтрак и отличное лакомство к чаю

«Что же купить к чаю?» Часто задаёте себе этот вопрос? Позвольте дать совет: чтобы ваш завтрак был полезным и сытным, покупайте батон «Сдобный»!

Попадать сюда на голодный желудок – крайне не рекомендуется! Невольно возникает желание надломить корочку горячего батона.

К этому побуждают ароматы хлебобулочного производства Любанского кооппрома. Удивительный вкус единственного в мире продукта, который никогда не приедается, хранит в себе батон «Сдобный». Он обладает прекрасным, сладковатым привкусом. Поэтому даже маленький кусочек этого белого хлеба сразу же подымает настроение.

Кроме того, батон содержит много витаминов и микроэлементов, необходимых для человека: железо, калий, цинк, марганец, йод и магний. Любань гордится своим гастрономическим наследием.

Кусочек воздушного сдобного батона заполнит первое, второе блюдо и обязательно станет для вас лакомством к чаю.