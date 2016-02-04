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Барановичи стали первой молодёжной столицей Беларуси

04 февраля 2016 09:32
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Белорусской железнодорожной столице (г.Барановичи) присвоили ещё один статус – молодёжный город Беларуси.

Барановичи, Горки, Глубокое – эти города боролись за право называться «молодёжными столицами Беларуси». Обязательные критерии отбора – качественное образование, благоустройство территорий города, возможности досуга и отдыха для молодёжи.

В 2016 году именно в Барановичах будет проходить значимое событие молодёжной жизни страны. Так, февраль планируют провести под знаком здорового образа жизни. Накануне Дня защитника отечества город организует Республиканский турнир по гиревому спорту. В мае – молодёжная столица с размахом отпразднует свой 145-летний юбилей. Но главным событием станет фестиваль «Молодёжь Беларуси и России в 21-м веке вместе».

# Фотофакт # Виктория Ходосок # Молодежь Беларуси

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