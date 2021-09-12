«Звёзды будут. Самое главное – это тренер». Владимир Базанов о развитии белорусского футбола

Новости Беларуси. Футбол белорусский требует к себе пристального внимания. Похоже, разговор очень серьезный назрел. Ведь в последних трех квалификационных матчах к Чемпионату мира-2022 белорусы потерпели поражения. Что с нашим футболом? Тысячи мальчишек Беларуси грезят этой игрой. Они готовы не спать и не есть, только играть. Многих поддерживают родители, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С таким вопросом у нас должна быть как минимум фабрика футбольных звезд. Где все эти звезды? На этот вопрос и на многие другие согласились дать ответ футбольные фигуры. Председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов и помощник главного тренера сборной Беларуси по футболу Дмитрий Ровнейко. Юлия Силипицкая, СТВ:

Мы профукали или не профукали квалификацию?

Владимир Базанов, председатель Белорусской федерации футбола:

Не профукали, у нас еще есть шанс. Ведь семь очков у Уэльса, семь очков у чехов, у нас три очка. Эти три матча будут решающими для всех команд. Естественно, что Бельгия оторвалась от всех, а для остальных мы должны бороться.

Дмитрий Ровнейко, помощник главного тренера сборной Беларуси по футболу:

Одна команды выходит, другая играет, поэтому теоретически у нас шанс есть. Мы играли, хотели добиться положительного результата с этими сборными. У нас как у тренерского штаба нет вопросов к футболистам в плане самоотдачи, по желанию. Все хотели. Две команды хотят выиграть, кто-то из них проигрывает. Понятно, у нас были сложные матчи. Еще раз повторюсь, футболисты выкладывались на полную. Результат тренерский штаб берет на себя. Юлия Силипицкая:

Вы сейчас чувствуете свою вину? Дмитрий Ровнейко:

При любом результате тренерский штаб чувствует свою вину. Ты начинаешь искать везде, что ты сделал не так. Юлия Силипицкая:

Вы три раза чувствуете свою вину.

Владимир Базанов:

За результат отвечает тренер и тренерский штаб. Юлия Силипицкая:

Если отмотать, что бы вы исправили? Дмитрий Ровнейко:

Каких-то кардинальных ошибок мы не делали. Если нет результата, значит что-то можно было сделать по-другому. Юлия Силипицкая:

Все молодцы. Если молодцы, то почему тогда не забивают на один больше? Владимир Базанов:

Мы обновили сборную на 95 %. У нас была самая старая сборная два с половиной года назад. Средний возраст был 29,6 лет. Сейчас у нас сборная 25,8. Как вы говорите, 8:0 – это тоже осадок для тренеров, поэтому на 95 % сборная обновлена. Она уже не 8:0 проиграла, как было, а проиграла 1:0, и то могли вничью сыграть.

Дмитрий Ровнейко:

Были не такие большие шансы. Было больше шансов с Уэльсом даже не вничью сыграть, а выиграть. Я бы хотел привести пример, на пресс-конференции тренер сборной Бельгии сказал, что если бы белорусы сыграли в таком ключе 10 матчей с Уэльсом, они бы шесть выиграли, три – вничью, только один бы проиграли. Владимир Базанов:

Болельщики немного неправильно воспринимают. Болельщик должен любить свою команду. Даже команды, которые проигрывают, взять ту же Эстонию, но как болеют за эту команду. А у нас все наоборот. Как бы ни играл, все равно все плохо. Юлия Силипицкая:

Чего не хватает для осуществления ваших планов? Дмитрий Ровнейко:

Нет ничего глобального, чего нам недостает. Если по структуре сборной, то мы не можем ни на что жаловаться, что нам чего-то не хватает или недостает.

Юлия Силипицкая:

Впереди три игры, с учетом того, что произошло, как будете действовать? Дмитрий Ровнейко:

По этим играм видно, что у нас есть шансы добиваться результата. Юлия Силипицкая:

Ребята дают интервью, понятное дело, они не должны молчать. Золотов сказал, что нам не хватило веры в себя, в победу. Я читаю и думаю: это игроки национальной команды, они представляют страну на самом высоком уровне. И у них не хватило веры? Кто им эту веру на корню срезает?

Дмитрий Ровнейко:

Мы многие команды превосходили по объему и пробегу именно в футбольных матчах, по интенсивности того, что делали. Юлия Силипицкая:

Может, это мандраж? Владимир Базанов:

Даже когда начинали с чехами играть, было видно, что какая-то боязнь пошла, а потом, когда они вроде вкатились, понятно, что бояться нечего. Уже игра с Уэльсом показала однозначно, что они не стали бояться, а с первой минуты стали атаковать. Дмитрий Ровнейко:

Большинство наших в чемпионате Беларуси играет, скорости не такие. Сборные Чехии, Бельгии играют в топовых чемпионатах, они играют каждую неделю. Для наших футболистов интенсивно противостоять таким соперникам, технически оснащенным, физически крепким нечасто приходится. Если проследить по играм, то мы все игры шли. У нас с Бельгией была одна из лучших игр по структуре игры. Потому что если бы наши футболисты где-то в еврокубках играли или играли в других чемпионатах, им было бы легче противостоять таким сборным, как Чехия, Уэльс. Юлия Силипицкая:

Может, сделать больше матчевых встреч?

Владимир Базанов:

Должна быть система подготовки, недельный цикл. Он должен играть, готовиться сколько-то тренировок – одну-три и так далее. Но ведь сам футболист чувствует, что ему чего-то не хватает, он дополнительно занимается. Самосознание должно быть. Юлия Силипицкая:

Вкладываются деньги в каждого, они же не нищенствуют?

Владимир Базанов:

Естественно, поймите правильно, тренера сборной не готовят этих игроков, как и Президент сказал, что каждый клуб обязан готовить два-три хороших игрока. Вопрос легионера, пусть все не обижаются, но когда я принял Федерацию, сколько было легионеров, как можно было отобрать какого-то хорошего игрока? Приведу пример «Гомеля» даже, в 2019-м он вылетает из Высшей лиги, у него 10 иностранцев и один Антон Шрамченко, который сейчас в ФК «Минск» играет. Сейчас ФК «Гомель» у него, наоборот, почти все белорусы. Команда занимает пятое место, все гранды боятся его. Вот результат. И мы планируем, что со следующего года на поле будет уже семь с белорусским паспортом, и один из них будет старше 2000 года рождения. Молодежка. Когда играли с Португалией – 7:0, сейчас они 1:0 проиграли. Тогда у нас было только четыре человека, футболисты, они числились в Высшей лиге, а сейчас им дается такое право. Конечно, провалили две игры, думаю, они сделают вывод. У них достаточно игр, чтобы они все-таки отобрались. Мы идем вперед. Конечно, есть нам над чем работать. Мы видим, над чем работать. Юлия Силипицкая:

Над чем?

Владимир Базанов:

Мы двигаемся в направлении развития детско-юношеского футбола. Мы с 2006 года работаем по одной программе, непонятно, кто разработал. В детско-юношеской футбольной школе занимается по программе «Милана», кто-то «Челси», кто-то «Арсенала». Мы два года назад обратились в Российской футбольный союз, они разработали с Германским футбольным союзом программы от 6 до 9, с 10 до 14, с 15 до 17 лет. Мы их адаптировали, разработали только лишь дополнительно программу почасовую. И свое внесли. Только на этом сэкономили миллион белорусских рублей. В августе провели со всеми регионами обучающий семинар, были все представители 122 детско-юношеских школ. У нас занимается 23 380 человек. Юлия Силипицкая:

Представьте, столько хотят, где эти звезды? Владимир Базанов:

Звезды будут. Самое главное – это тренер. Именно тот, который занимается с детьми. В течение года мы будем проверять и смотреть.

Юлия Силипицкая:

Этого сезона? Владимир Базанов:

2021-2022 год. Где-то в середине 2022 года определим 35 лучших тренеров, которые внедрили эти программы. Мы определим от 1 000 до 3 000 рублей белорусских, будет поощрение, то есть по пять человек с каждого региона. Помимо подготовки тренеров, программ, мы ставим такую же задачу по развитию инфраструктуры. Сейчас у нас всего 136 полей 20х40. Два года назад уже в Молдове было 500. В Украине 1 000. Даже по этим площадкам насколько мы отстаем. Поэтому мы переформатировали и сделали Вторую лигу по-другому. Мы взяли 86 команд, чтобы нам разобраться и посмотреть, как обстоят дела в регионах. Там, где надо, мы в тех же районах будем помогать, строить искусственные большие полноразмерные поля 105х68. Юлия Силипицкая:

В какие сроки вы предполагаете получить этот желаемый результат?

Владимир Базанов:

Я думаю, лет через 6-8, раньше не будет. Юлия Силипицкая:

Вы как специалист, который стоит прямо в цеху, тоже считаете, что 6-8 лет хватит для становления хорошего уровня команды?