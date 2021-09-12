«Я натерпелась сегодня, но я счастлива». Эмоции победителей Минского полумарафона
Новости Беларуси. Минский полумарафон. На старт вышли 10 тысяч участников из 40 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже известны имена самых подготовленных к дистанции. Для них участие в забеге стало еще одним подарком ко дню рождения столицы. Минск 12 сентября по-спортивному продолжил празднование Дня города.
Яна Шипко, корреспондент:
Совпадение или так нацелились украинские спортсмены – как говорят участники полумарафона, на дистанции «в половинку», то есть 21 километр, все призовые места заняли украинцы. Для Виталия Шафара это такая традиция – он колесит по всему миру, участвует в полумарафонах, и в Минске также не раз занимал призовые места. А победитель среди женщин на дистанции на 10,55 километров Ольга Каминская буквально вчера участвовала здесь же в соревнованиях лучших пожарных спасателей. Заняла четвертое место.
Виталий Шафар, победитель Минского полумарафона на дистанции 21,1 км (Украина):
У вас красивый город, красивые горки нелегкие. Но благодаря такой погоде, зрителям красиво получилось. На уровне, как все европейские марафоны. Все классно.
Ольга Каминская, победитель Минского полумарафона на дистанции 10,55 км:
Я очень довольна. Я никогда не выигрывала здесь. У меня вчера были соревнования «Сильнейший пожарный спасатель», я натерпелась сегодня, но я счастлива. На трассе очень весело, люди поддерживают, много фотографируют, много стоят просто болельщиков, которые желают добежать. Но все хорошо.
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