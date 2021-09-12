«Я натерпелась сегодня, но я счастлива». Эмоции победителей Минского полумарафона

Новости Беларуси. Минский полумарафон. На старт вышли 10 тысяч участников из 40 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже известны имена самых подготовленных к дистанции. Для них участие в забеге стало еще одним подарком ко дню рождения столицы. Минск 12 сентября по-спортивному продолжил празднование Дня города.

Яна Шипко, корреспондент:

Совпадение или так нацелились украинские спортсмены – как говорят участники полумарафона, на дистанции «в половинку», то есть 21 километр, все призовые места заняли украинцы. Для Виталия Шафара это такая традиция – он колесит по всему миру, участвует в полумарафонах, и в Минске также не раз занимал призовые места. А победитель среди женщин на дистанции на 10,55 километров Ольга Каминская буквально вчера участвовала здесь же в соревнованиях лучших пожарных спасателей. Заняла четвертое место.

Виталий Шафар, победитель Минского полумарафона на дистанции 21,1 км (Украина):

У вас красивый город, красивые горки нелегкие. Но благодаря такой погоде, зрителям красиво получилось. На уровне, как все европейские марафоны. Все классно.