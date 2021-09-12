Доктор наук из Оксфорда вывел формулу для определения лучшего футболиста в истории. Рассказываем об интересных событиях в мире спорта

Новости Беларуси. Минск на этой неделе был очень популярным для спортивных форумов. Первое и традиционное событие – Международный турнир по самбо на призы Президента Беларуси, в этом году он стал юбилейным: 25 лет. Ни много ни мало, а дата кругленькая. Гостей было, может, и не много, всего 11 стран, но взяли качеством – 100 сильнейших. Подарки исключительно за заслуги, а вообще среди богемы белорусы не потерялись и записали на свой счет 25 медалей, 7 из них золотые. Россияне, конечно, уехали со значительным трофеем, еще большими впечатлениями, и еще большими благодарностями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Наши ребята помимо всего прочего взяли и специальные призы, от НОК – приз зрительских симпатий получила серебряный призер турнира и победитель II Европейских игр Вера Гореликова. «Мне кажется, я не заслужила». Кому достался приз зрительских симпатий международного турнира по самбо – подробнее здесь.

Юлия Силипицкая:

А вот приза в номинации «За волю к победе» от Президентского спортивного клуба удостоилась победительница турнира Татьяна Мацко. Белоруска вышла как пять месяцев из декретного отпуска и уже на все 100 в строю. Ох, уж эти современные барышни. Вот интересно, они такие энергичные потому, что XXI век стремительный, или потому, что мужчины нынче медлительные. В общем, и 25 турнир по самбо, удался.

Владимир Япринцев, заслуженный тренер Беларуси:

Борьба стала более прогрессивной. Особенно сейчас идет подъем, потому что мы попали в олимпийскую семью, через Олимпиаду, без сомнений, будем в олимпийской программе. Это накладывает отпечаток, что самбо развивается, идет вперед, как и все на свете.

12 сентября завершился и юбилейный Международный турнир по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Васильевича Медведя, дата внушительная, 50 лет. А мэтр, в свою очередь, отпразднует свой День рождения, 84 года, 16 сентября. И в подарок он уже получил от белорусских борцов 20 медалей, 8 из которых золотые. Понятно, что со своего турнира, который прошел не как всегда во Дворце спорта, а на самой «Чижовке-Арене». Сильнейшие борцы из 9 стран прибыли в Минск, у них уже осенью Осло, мир, вот и приехали получить бесценный опыт боя.

Юлия Силипицкая:

Еще один мультифорум завершился в Казани, там прошли Первые игры СНГ. Полторы тысячи участников разыграли 182 комплекта наград в 16-и видах спорта. Понятно, что там были и белорусы, которые замахнулись почти на все медали. В итоге в копилке наших атлетов оказалось 69 медалей, 8 – наивысшей пробы, 13 медалей принесли бойцы муай-тай.

Юлия Силипицкая:

На этой неделе отметилась и Арина Соболенко. Вторая ракетка мира впервые в своей карьере смогла дойти до полуфинала одиночного разряда US Open. Правда там случилась маленькая неприятность, и белоруску очень обидела 19-летняя канадка Лейла Фернандес, 73 рейтинг WTA. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу Фернандес и разбитой ракеткой Арины. Правда, Соболенка тогда еще не знала, что отомстит этой выскочке, еще более молодая 18-летняя британка Эмма Радукану, игрок второй сотни, которая пробилась из квалификации, а потом непросто, но победила, на открытом чемпионате США. Вот это сенсация.

Юлия Силипицкая:

На этой неделе в интернете появилась новость о том, что доктор математических наук Том Кроуфорд из Оксфорда вывел формулу для определения лучшего футболиста в истории. Специалист изучил игроков, которые как минимум дважды выигрывали «Золотой мяч», и вывел формулу, в которой учитываются победы в национальных и международных турнирах, индивидуальные награды, а также забитые мячи за клубы и сборные, количество голосов в голосовании за «Золотой мяч».

Согласно формуле Кроуфорда, лучшим футболистом в истории является нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Второе место в рейтинге занял Лионель Месси, наверное, его хет-трик в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 в игре против Боливии и новый рекорд забитых голов за сборные очень помог стать вторым. Потому как на третьей позиции Пеле, именно его рекорд и побил Месси.