«Золото» городского этапа «Золотой шайбы» досталось команде «Грифоны» Центрального района Минска

Новости Беларуси. «Золото» городского этапа «Золотой шайбы» досталось команде «Грифоны» Центрального района. В составе играет младший сын Президента Николай Лукашенко. На протяжении месяца столичные спортсмены сражались за выход на республиканский уровень. В финал турнира прошли 18 команд: по две из каждого района.

«Ястребы», «Грифоны», «Беркуты» захватили 23 февраля лед на «Чижовка-Арене», где стартовал городской финал «Золотой шайбы». Этот лед уже обкатали звезды спорта на чемпионате мира по хоккею, а сегодня очередь юных белорусских атлетов.

Юным спортсменам не сидится на скамейке запасных. Нервничает и тренер. С собой на турнир он принес целую коллекцию шайб. Не забавы ради – это нужно для общего дела.

Максим Яковлев, тренер команды «Паритизан»:

Детям для разминки нужны шайбы.

За всю историю этого турнира была забита ни одна шайба. Проводятся такие соревнования в Беларуси с 1997 года. А начиналось все в 60-х годах, когда «Пионерская правда» опубликовала призыв «На старт, друзья, «Золотая шайба» зовет!».

Кстати, название турнира тоже неслучайно. На Олимпиаде в 1976 году советская сборная по хоккею в упорной битве с канадцами победила – 3:2. Третью – победную – шайбу и окрестили золотой. А турнир для юных спортсменов приобрел уникальное название и уникальную историю.

Дмитрий Басков, тренер команды «Грифоны» Центрального района Минска:

Для всех детей это, конечно же, польза, потому что они занимаются спортом. Они не сидят во дворах, в компьютерах, как многие дети сейчас любят. Они занимаются спортом, ведут активный образ жизни, вырастают мужчинами.

На трибунах сегодня не становилось тише. Поболеть за юных атлетов приходят целыми семьями, а самым маленьким болельщикам не еще исполнилось двух лет.

Тем временем игра набирает обороты. В настоящей битве за 5-6 место «Тавры» в сухую проиграли «Партизану». Эта победа особенна важных для юных хоккеистов. Ведь выиграть 23 февраля – лучшее подтверждение того, что в хоккей играют настоящие мужчины.

Хоккеист:

Мы просто не могли проиграть, потому что сидят зрители, болеют за нас. И при такой поддержке просто невозможно проиграть.

И хотя турнир носит характер любительский, но страсти на льду и на трибунах разгораются весьма нешуточные. В финальной схватке в бой идут самые разные приемы. Причем часто не детские и вполне травмоопасные. Что тут скажешь, хоккей – спорт для настоящих мужчин, не делающих скидку даже на столь юный возраст участников.

За золотые медали сразились «Грифоны» и «Беркуты». Не только названия команд окрыляли ребят. За победу в турнире они сражались не один день. «Грифоны» и вовсе не сдали позиции ни в одном матче соревнований. За три периода на две команды 9 забитых шайб. Причем 8 из них – на счету «Грифонов». Впрочем, победитель определился уже в первом периоде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Награды – это, безусловно, важная часть спортивной жизни. Но, как признавались многие ребята, для них главное – выйти на лед и показать красивую командную игру.