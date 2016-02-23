В Минске стартует финал республиканских соревнований среди детей и подростков «Снежный снайпер»

Новости Беларуси. «Снежный снайпер» вышел на финишную прямую. 23 февраля в Минске стартует финал республиканских соревнований среди детей и подростков на призы Президентского спортивного клуба.

Отборочные туры преодолели десятки школьников со всех регионов страны. Лучших из них определят в нескольких номинациях: лыжные гонки, стрельба и биатлон. Причем как в личном, так и в командном зачетах.

Соревнования, по задумке организаторов, помогут найти и поддержать талантливых детей. Награды им вручат именитые спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.