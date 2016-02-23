Фристайл в «Раубичах»: заключительный этап Кубка мира и подведение итогов всего сезона

Впрочем, и у нас погода была не самая зимняя. Но с этим вызовом организаторы справились потрясающе. В день соревнований склон был отлично подготовлен. В этом огромная заслуга призера Олимпийских игр, а ныне тренера Дмитрия Дащинского. С лопатой он не расставался и во время самих соревнований. Он знает, насколько важен для спортсмена качественный склон.

По итогам квалификации четыре наших спортсмена прошли в финал. У мужчин в топ-12 оказались Максим Густик и Станислав Гладченко, а у девушек – Александра Романовская и Анна Гуськова.

Молодые спортсмены, которые тоже были заявлены за нашу команду, не смогли преодолеть квалификационный раунд. Совсем недавно они брали медали на домашнем этапе юниорского Кубка Европы, но тут уровень значительно выше. К такому вызову молодежь оказалась не готова.

Дмитрий Дащинский, тренер юниорской сборной Беларуси по фристайлу:

Желание было, но немного, наверное, переволновались. Хотя, честно говоря, даже не было толком возможности посмотреть на тренировку. Хотел поучаствовать, надеялся, раз уже дали возможность в этом году выступить на Кубке мира, то меня не будут ставить ответственным по склону, чтобы я мог поучаствовать в тренировочном процессе.

Во время финальных прыжков никто из наших спортсменов серьезно не ошибся. Вся четверка уверенно вышла в суперфинал. Вот там-то и началась серьезная борьба. У девушек явным фаворитом была американка Эшли Колдуел. Она и выиграла «золото». «Серебро» у австралийки Даниэллы Скотт.

Борьба за медали разгорелась между нашими спортсменками – Гуськовой и Романовской. В итоге вторая опередила свою коллегу на 5 баллов и забрала медаль.

Александра Романовская, бронзовый призер этапа Кубка мира в «Раубичах»:

На самом деле, очень тяжело. Я вообще толпы боюсь, но старалась не обращать внимания. Конечно, поддержка суперская, энергетика, которую излучают все приехавшие к нам люди, просто безумная. Мне кажется, это очень сильно помогает.

Анна Гуськова, член сборной Беларуси по фристайлу:

Расстроена, конечно, потому что четвертое место все-таки. Это как 13-м быть после финала. Это одно и то же. Ты понимаешь, что в шестерке сильнейших, которые остались из всех стран. Но все-таки четвертое место как 13-е.

А вот у мужчин все оказалось еще драматичней. Там на медали претендовали также сразу два наших спортсмена. Однако в решающий момент Станислава Гладченко подвело приземление. Как ни старался наш спорсмен устоять на ногах, сила гравитации оказалась сильнее. И Стас на пьедестале не попал.

Станислав Гладченко, член сборной Беларуси по фристайлу:

Не получилось немного, на приземлении «снял» ноги, в чем только моя ошибка. Поэтому упал. Хотел так сильно встать, что перестарался.

А вот его более опытному коллеге Максиму Густику ничего не помешало провести эффектный прыжок. Вот только «золото» домашнего этапа Кубка наш спортсмен не примерил. Его неожиданно забрал 17-летный американец Кристофер Лиллис. Он опередил белоруса на два очка.

Максим Густик, серебряный призер этапа Кубка мира в Раубичах:

С Николаевичем после первого финала мы обсудили. Сначала думали прыгать тройное сальто с двумя пируэтами. То же самое, что я прыгал в квалификации. Я спросил пойти уже более сложно. Мне сказал, что если уверен, то можно.

Две медали на домашнем этапе – результат неплохой, но и не идеальный. Впрочем, в «Раубичах» можно было подвести итог всего сезона.

Николай Казеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:

Где-то кому-то не повезло. Но в целом соревнования сложились очень удачно для нас. Внутри спортсменов нервозность была, это заметно было на качестве выполнения прыжков, на стабильности, на приземлении. Зрителям интересно было, когда лидеры падают, а кто-то встает.

К слову, об итогах. В «Раубичах» были названы имена лучших спортсменов этого сезона. Максим Густик стал вторым в общем зачете. Не удалось ему догнать Александра Абраменко.

У девушек лучшей стала американка Эшли Колдуэл. В общем зачете она уверенно оторвалась от ближайших преследователей. Во многом ее успехи позволили «звездно-полосатым» победить и в командном зачете соревнований, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.