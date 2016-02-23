Николай Лукашенко в составе хоккейной команды «Грифоны» борется за первое место городского этапа «Золотой шайбы»

Новости Беларуси. Городской этап соревнования «Золотая шайба» вышел на финишную прямую. В эти минуты в Минске на льду «Чижовка-Арены» идет борьба за золото. Клюшки скрестили команда «Грифоны» - Центрального района и «Беркут» - Фрунзенского. В составе первой играет младший сын Президента Николай Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А несколько часов назад стал известен бронзовый призер. Им стала команда «Медведь» Московского района. На протяжении месяца столичные спортсмены сражались за выход в решающий этап. В финал турнира прошли 18 команд — по две из каждого района.

Главное условие знаменитого юношеского турнира — участие только любительских молодежных команд. Сейчас это самое массовое хоккейное движение для детей и подростков в стране.