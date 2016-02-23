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Николай Лукашенко в составе хоккейной команды «Грифоны» борется за первое место городского этапа «Золотой шайбы»

23 февраля 2016 14:01
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Новости Беларуси. Городской этап соревнования «Золотая шайба» вышел на финишную прямую.  В эти минуты в Минске на льду «Чижовка-Арены» идет борьба за золото. Клюшки скрестили команда «Грифоны» - Центрального района и «Беркут» - Фрунзенского. В составе первой играет младший сын Президента Николай Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А несколько часов назад стал известен бронзовый призер. Им стала команда «Медведь» Московского района. На протяжении месяца  столичные  спортсмены сражались за выход в решающий этап. В финал турнира прошли 18 команд — по две из каждого района.

Главное условие знаменитого юношеского турнира — участие только любительских молодежных команд. Сейчас это самое массовое хоккейное движение для детей и подростков в стране.

# Хоккей Беларуси

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