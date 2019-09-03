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«Знание – сила». В НОК провели квест для юных спортсменов и их родителей

03 сентября 2019 09:34
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Новости Беларуси. Уже традиционно первый учебный день юные белорусские спортсмены проводят не за школьными партами, а в Национальном олимпийском комитете, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Однако здесь у них тоже урок, правда, свой, олимпийский.

«Знание – сила». В НОК провели квест для юных спортсменов и их родителей-1

Девиз этого года – «Знание – сила». На этот раз ребят разделили на 15 команд, каждую из которых укрепил уже титулованный взрослый спортсмен. Так, участие в акции приняли Сергей Рутенко, Александр Богданович, Динара Алимбекова, Дмитрий Асанов, Марина Литвинчук и многие другие.

«Знание – сила». В НОК провели квест для юных спортсменов и их родителей-4

«Знание – сила». В НОК провели квест для юных спортсменов и их родителей-6

Чтобы следовать девизу во всем, а также объединить учебу и спорт, командам предложили сразиться за победу в квесте. Однако мерились здесь не силами, а знаниями. 7 туров, 49 вопросов, каждый из которых, так или иначе, связан со спортом. В настоящий праздник спортивных знаний окунулись не только дети, но и взрослые, которые школу уже закончили. 

Сергей Рутенко, шестикратный победитель гандбольной Лиги чемпионов:
Хоть и 2 сентября, но в этом году это выпало на понедельник, поэтому День знаний пришелся на 2-е. Хочу пожелать высот, знаний, чтобы они давались легко, непринужденно и в удовольствие. Жизнь развивается, не стоит на месте. Сейчас дети, если даже сравнить с моим поколением, почти все вундеркинды.

«Знание – сила». В НОК провели квест для юных спортсменов и их родителей-9



Динара Алимбекова, олимпийская чемпионка по биатлону:  
Я очень любила 1 сентября, этот праздник. Хочу пожелать школьникам, чтобы наслаждались этим днем и ценили это время. Школа – это лучшее, что случилось со мной.  

«Знание – сила». В НОК провели квест для юных спортсменов и их родителей-11

Как и в большом спорте, на импровизированный пьедестал попали три первые команды. А вот памятные подарки – специальные олимпийские школьные дневники – получили абсолютно все ребята.   

# Белорусские спортсмены # Динара Алимбекова-Смольская # Сергей Рутенко # Фотофакт

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