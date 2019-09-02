Ребрендинг «зубров»: сенсационные изменения на площадке «Минск-Арены»

Новости Беларуси. Большой хоккей возвращается в столицу. В эти минуты минское «Динамо» проводит свой дебютный поединок в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соперниках «Нефтехимик» из российского Нижнекамска. Болельщики сильно соскучились и по «зубрам», и по хоккею. Еще утром все билеты на этот матч уже были распроданы. Что же сейчас происходит на ледовой арене, узнаем у Натальи Федорцовой.

Наталья Федорцова, корреспондент:

Сегодня на «Минск-Арене» настоящая сенсация. Во-первых, вернулся на ледовую площадку страны долгожданный хоккей. Во-вторых, с этого сезона минчане выступают на площадке финского размера. Это значит, что увеличение мест стало возможным благодаря демонтажу сцены.