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Ребрендинг «зубров»: сенсационные изменения на площадке «Минск-Арены»

02 сентября 2019 18:18
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Новости Беларуси. Большой хоккей возвращается в столицу. В эти минуты минское «Динамо» проводит свой дебютный поединок в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ребрендинг «зубров»: сенсационные изменения на площадке «Минск-Арены»-1

В соперниках «Нефтехимик» из российского Нижнекамска. Болельщики сильно соскучились и по «зубрам», и по хоккею. Еще утром все билеты на этот матч уже были распроданы.

Что же сейчас происходит на ледовой арене, узнаем у Натальи Федорцовой.

Ребрендинг «зубров»: сенсационные изменения на площадке «Минск-Арены»-4

Наталья Федорцова, корреспондент:
Сегодня на «Минск-Арене» настоящая сенсация. Во-первых, вернулся на ледовую площадку страны долгожданный хоккей. Во-вторых, с этого сезона минчане выступают на площадке финского размера. Это значит, что увеличение мест стало возможным благодаря демонтажу сцены.

Ребрендинг «зубров»: сенсационные изменения на площадке «Минск-Арены»-7

Ребрендинг «зубров»: сенсационные изменения на площадке «Минск-Арены»-9

Сегодня на «Минск-Арене» аншлаг, и поддержать «зубров» пришел вместе с болельщиками и глава государства Александр Лукашенко.

Подробнее – в видеоматериале

# Хоккей Беларуси # Наталья Федорцова # Фотофакт

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