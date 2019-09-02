Не знаете в какой вид спорта отдать ребёнка? Предлагаем 6 вариантов

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Новый учебный год пришел и в спортшколы. Запись и формирование групп продолжаются. Поэтому мы приготовили для родителей небольшую шпаргалку, чтобы им было проще ориентироваться в выборе спортивного будущего для своего ребенка.

Футбол, волейбол, акробатика – выбор поистине богатый. Но как принять простое и правильное решение, чтобы не прогадать? Начнем с самых юных. Уже с четырех лет можно попробовать свои силы в художественной и спортивной гимнастике. София вышла на ковер, когда ей было 3,5 года. Сегодня она уверенно садится на шпагат, с ходу делает несколько десятков подтягиваний и, пока тренировки не начались в зале, оттачивает мастерство прямо на турниках во дворе. Тяга к спорту у девочки – в генах.

София Гавриленко:

Папа с детства занимался футболом, а мама – легкой атлетикой. Михаил Гавриленко, папа Софии:

Гимнастика – очень красивый вид спорта. Когда у нас родилась дочка, вопрос не стоял, будет она заниматься спортом или нет, и решили ее отдать в гимнастику.

А вот в спортивную акробатику лучше приводить деток постарше – шести-восьми лет. И если в баскетболе приветствуется высокий рост, то здесь каждый ребенок считается перспективным. Ирина Амбражевич, старший тренер-преподаватель высшей категории СДЮШОР по прыжкам на батуте и акробатике, кандидат в мастера спорта:

Первые два года идут организационные моменты, смотрим и определяем, к чему они больше склонны, потому что спортивная акробатика – это тройки, пары, смешанные пары. В чем плюс спортивной акробатики, что подходят абсолютно все детки по физиологическим данным.

Эмоциональных и энергичных малышей ждут в секции по акробатическим прыжкам на дорожке. Татьяна Морозова, тренер-преподаватель второй категории СДЮШОР по прыжкам на батуте и акробатике, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

У нас отважные детки, которые любят адреналин, скорость, любят прыгать и бегать. База акробатики нужна всем видам спорта, потому что мы развиваем все физические качества. Тренируем ловкость, координацию, вестибулярный аппарат.

Сегодня футбол – любовь миллионов. С замиранием сердца мы следим за полетом мяча и радостно кричим: «гол», когда любимая команда прорывает оборону соперников. Все мальчишки мечтают стать футболистами, но за победами стоят многочисленные тренировки и работа над собой.

Виталий Петрусевич, тренер по футболу Минской СДЮШОР №3 БФСО «Динамо»:

Как правило, отдают с пяти лет. Все строится вначале на желании. Это не индивидуальный вид спорта, а командная игра, где друг за друга. Первым делом мы, педагоги, должны развивать детей как личность, чтобы они были воспитанными не только на поле, но и за пределами.

А тем, кто хочет развить не только тело, но и дух, стоит присмотреться к таэквондо. Этот вид боевого искусства научит постоять за себя и защитить слабого. Тренировки можно начинать еще в трехлетнем возрасте, хотя самым оптимальным считают – шесть. Сергей Сачук, тренер-преподаватель по таэквондо ГУО «Физкультурно-спортивный центр детей и молодежи Московского района г. Минска», мастер спорта международного класса:

Мы основной упор в первые годы делаем на общей физической подготовке – это растяжка, гибкость, УФП. 30% занимает игровое время. Дети играют с мячом, бьют по грушам. Первый год обучения вводный, потом идет соревновательный этап.

Из зимних видов спорта главный – хоккей. Правда, родителям придется потратиться на экипировку и профессиональные коньки, вот плавание считается самым демократичным видом спорта. Регулярные водные процедуры в бассейне рекомендованы в любом возрасте и улучшают состояние всего организма. В тонусе здоровье и фигура.

Татьяна Романовская, психолог:

Ребенком очень важно гордиться, участвовать в его спортивной жизни: присутствовать на соревнованиях, участвовать в тренировках, поощрять.

В выборе физического развития важно исходить из возможностей и предпочтений самого ребенка. Ведь есть и те, кто тянется к «прекрасному» и проявляет себя в творчестве, а не в физкультуре. Артур Пунько:

Я хожу в театральную студию, также вне школы я занимаюсь дополнительно математикой. Я не очень люблю спорт, так как я не очень спортивный.

Но психологи уверяют, что отсутствие таланта к спорту – не причина отказываться от тренировок. Вести активный образ жизни важно для всех, а привить любовь к спорту – обязанность каждого родителя. Татьяна Романовская:

Совершенно нормально, когда ребенку не нравится посещать тренировки. Он сообщает о том, что не хочет туда ходить и определенная поддержка посещения в виде правил, например, что по таким-то дням ребенок обязан посещать свои тренировки, и это его работа, его труд – является тоже необходимой поддержкой. И создание определенной спортивной атмосферы в семье, именно там ребенок приобретает любовь к спорту, к физической активности и к активному образу жизни.