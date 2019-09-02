Минское «Динамо» проиграло в первом матче КХЛ: «Не хватило нас на последние 5 минут»

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» терпит поражение в дебютном матче нового сезона КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На своём льду «бело-синие» принимали нижнекамский «Нефтехимик».

Поединок собрал более 12 тысяч зрителей. Также за стартовым матчем вместе со зрителями на трибунах «Минск-Арены» наблюдал и глава государства. Первыми удар нанесли гости: Порядин открыл счёт. Но настоящей результативностью команды блеснули во втором периоде. За минчан отличились: Пулккинен и Граньяни, а за «Нефтехимик» – Захарчук.

2:2 – после 40 минут игры. Развязка наступила в третьей части матча. Гости еще дважды поражают ворота хозяев и празднуют успех. «Динамо» терпит поражение – 2:4. Александр Павлович, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Не хватило нас на последние 5 минут немножко. Когда пропустили третий гол, уже не хватило сил или чего-то другого, чтобы собраться и дать ответ.





Кирилл Готовец, защитник ХК «Динамо-Минск»:

Я бы не сказал, что что-то пошло не так. Мы играли довольно неплохо. Просто нужно все 60 минут продолжать играть, не выключаться в определенных моментах. Мы свои моменты не реализовывали, а «Нефтехимик» воспользовался своим шансом.