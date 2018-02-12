Забиваем на тренировках с закрытыми глазами, а здесь не получилось. Трофимова – о проигрыше сборной Беларуси команде Турции

Новости Беларуси. Поединок с турчанками стартовал в формате плотной, тягучей борьбы. За 4 минуты соперницы лишь по разу поразили кольцо друг друга, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. А затем турчанки пустили в ход свой козырь – трехочковые броски.

А вот у наших баскетболисток мяч в кольцо попросту не шел. Казалось бы, накануне матча девушки провели на паркете Дворца Спорта почти недельный сбор и должны были изучить каждый миллиметр площадки. Но нет. Нулевой процент попадания с дальней дистанции вводил наших девушек в ступор. Так не хватает сейчас на площадке Татьяны Троиной (экс-форвард белорусской сборной славилась меткими трехами). Но на нынешнем матче она уже в качестве зрителя.

Татьяна Троина, экс-игрок женской сборной Беларуси по баскетболу:

Хочется, очень хочется, тянет на площадку. Посмелее с бросками. Видно, что бросают и сами не знают, бросят или нет. Посмелее – и всё пойдет: в принципе, отрыв очень маленький. На старте второй половины пассив белорусок составлял 8 очков. Но, вопреки ожиданиям, повлиять на игру в перерыве тренерскому штабу не удалось.

Наталья Трофимова, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу:

Пытались найти другую возможность атаки кольца, чтобы это были не только броски с периметра, но также из-под кольца, использовать быстрый прорыв. Было много чистых позиций, забиваем с них на тренировках с закрытыми глазами, а здесь у нас просто не получилось.

А вот что действительно было отличным в исполнении белорусской стороны, так это поддержка зрителей, которых в этот вечер собралось на трибунах аж 4 тысячи.

Возможно, раздражителем для обычно пассивной отечественной аудитории стали громкие турецкие болельщики. Но даже при столь внушительной мотивации со стороны трибун наладить процент попаданий наши баскетболистки так и не сумели. Поражение – 54 на 64.

Елена Левченко, центровая женской сборной Беларуси по баскетболу:

Даже в конце у нас был отрыв 6 очков. Мы просто не попали. Выиграли подбор, всё нормально по ассистам, перехватам. Даже двухочковые у нас хорошо. Не хватило трехочковых.