Корреспондент СТВ об ОИ-2018: «Самые громкие – болельщики из Финляндии»

Олимпийские игры – это не только соревнования, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Чем же кроме стартов живет в эти дни Пхенчхан? В олимпийской столице находится наш корреспондент Юлия Бешанова.

Ощущается ли праздник и ажиотаж вокруг Игр?