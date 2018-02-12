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Корреспондент СТВ об ОИ-2018: «Самые громкие – болельщики из Финляндии»

12 февраля 2018 12:14
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Олимпийские игры – это не только соревнования, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Чем же кроме стартов живет в эти дни Пхенчхан? В олимпийской столице находится наш корреспондент Юлия Бешанова.

Ощущается ли праздник и ажиотаж вокруг Игр?

Корреспондент СТВ об ОИ-2018: «Самые громкие – болельщики из Финляндии»-1

Юлия Бешанова:
Действительно, атмосфера праздника чувствуется. Корейцы очень гордятся тем, что принимают у себя Олимпиаду, ведь досталась она им очень нелегко. Пхенчхан заработал право принимать у себя Игры лишь с третьего раза, а готовились они к ней с тех пор, как первый раз подали заявку на участие в Олимпиаде. Символы можно встретить буквально везде. В метро можно прокатиться на специальном олимпийском вагончике. Болельщики активно поддерживают не только свои команды, но и команды соперников. По нашим наблюдениям, самые громкие – болельщики из Финляндии.

# Фотофакт # Юлия Бешанова # Зимняя Олимпиада – 2018

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