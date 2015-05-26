Женская сборная Беларуси по волейболу вышла на чемпионат Европы: кто стал героем решающего поединка?

Тонюсенький ручеек зрителей, казалось, вот-вот иссякнет. Ажиотаж? Нет, не слышал. О грандиозном зрелище здесь, кажется, знали лишь истинные болельщики. Их не загоняли, не давали разнарядку. И они от души поддерживали свою команду.

После субботних 3:0 воскресный матч, казалось, превратился в формальность. Дело оставалось за малым – взять каких-то два сета. Но, как это часто бывает с белорусами, мы сами себе создадим трудности, а потом будем героически их преодолевать.

Нам бы еще как минимум одну Ковальчук. Оксана – многолетний лидер и главная движущая сила – сыграла так, как может, и так, как от нее ждут. Она брала инициативу на себя. Она была лидером и на площадке, и за ее пределами. Она, казалось, одна была готова заменить всю команду.

Но один в поле не воин. И после проигранных двух первых сетов, когда ситуация была на грани катастрофы, было стойкое ощущение: нужен тот, кто способен составить ей тандем. Тот, кто готов взвалить на себя бремя лидерства. Тот, кто зарядится энергией и кто просто готов.

Петр Хилько, надо отдать должное тренерскому чутью, постоянно тасовал состав. И все-таки нашел ее.

Анастасия Гарелик. Именно она стала героиней матча.

Она появилась на площадке в третьем сете. И она не подвела. Атака – не вопрос. На блоке – легко. Да вы еще попробуйте принять.

В общем, Анастасия провела, пожалуй, лучший матч за сборную. Именно благодаря ее усилиям мы вернулись в игру, взяли третий сет, а затем и четвертый. Это она поставила красивую точку.

Радоваться, правда, сил не было. Они оставили все на площадке. Но они это сделали – вышли на чемпионат Европы.

Анастасия Гарелик, игрок женской сборной Беларуси по волейболу:

Конечно, на замену всегда тяжело выходить, но нам всегда Петр Иванович говорит, что у нас все равные, все взаимозаменяемые, поэтому я не могла иначе.

Нынешний состав сборной сродни экспериментальному: много легионерок, много молодежи. Но без стержня в лице Оксаны Ковальчук здесь явно не обойтись. Она капитанит на площадке, она ведет за собой и вне зала, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Оксана Ковальчук, капитан женской сборной Беларуси по волейболу:

Все же мы белорусочки, все равно мы мирный, доброжелательный, коммуникабельный народ. Поэтому, в принципе, здесь нет больших проблем, конфликтов в команде нет, все девчонки дружелюбные, замечательные. Большое им за это спасибо.

Теперь – время заслуженного отдыха. Они его заработали. И в сборной, и в клубах.

Петр Хилько, главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу:

На душе, с одной стороны, наверное, радость за то, что сделали дело. С другой стороны, на самом деле, хочется отдохнуть. Сезон быль очень серьезный в клубном плане, в сборной, естественно. Для того, чтобы начать непосредственную подготовку к финалу.

Остается надеяться, что в стрессовой ситуации, уже на Европе, у нас вновь найдется человек, который будет способен повести за собой.