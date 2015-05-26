Финал Кубка Беларуси по футболу: разгромная победа БАТЭ и 19-й титул в коллекции борисовчан

Гомель встретил настоящим летом. Гомель живет своей жизнью, аборигены уже вовсю устраивают паломничества на городской пляж, самые отважные даже купаются. Потому приезжих болельщиков было легко отличить от местных жителей – все гости из центра страны были утеплены еще по-весеннему.

Погода радовала и явно не намеревалась испортить предстоящий футбольный праздник, хотя праздником все происходящее можно было назвать лишь с натяжкой.

Большого футбола в Гомеле не видели давно. Еще с тех времен, когда на берегах Сожа «пылил» легендарный Стивен Джеррард со своим «Ливерпулем».

Несмотря на приличный пеший экскурс по городу, мы не заметили реклам или афиш, трубящих о противостоянии «Шахтера» и БАТЭ.

О предстоящем матче можно было догадаться лишь по группам борисовчан и солигорчан в клубной атрибутике.

К слову, каких-то столкновений между болельщиками мы не заметили, но, на всякий «пожарный» случай, людей в клубных цветах местные милиционеры вежливо, но безапелляционно, предлагали сопроводить до стадиона.

Отметим, что в итоге матч посетили более 9000 зрителей. И, несмотря на гуляющую по пресс-центру шутку «хотя бы не 0:0», все пришедшие на стадион не стали свидетелями унылой безголевой игры.

Если еще в первом тайме «Шахтер» играл с БАТЭ на равных, то после перерыва солигорская команда посыпалась. «Желто-синим» понадобилось лишь 13 минут, чтобы забить три мяча и отправить «горняков» в нокаут. После этого «Шахтер» уже не смог подняться с колен, несмотря на гол надежды Комаровского, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Солигорскому «Шахтеру» так и не удалось отстоять свой титул. Итоговый счет – 4:1 в пользу борисовского БАТЭ.

Именно сейчас «желто-синие» празднуют свою викторию в финале Кубка Беларуси-2015.

Игорь Стасевич, игрок ФК БАТЭ:

Радость, эйфория какая-то, потому что БАТЭ давно не побеждал в Кубке, пять лет назад это было в последний раз. Поэтому долго ждали этого болельщики команды, руководители.

В то мгновенье, когда Дмитрий Лихтарович поднимал над головой кубок, фанаты «Шахтера» снимали с трибуны знакомый нам уже баннер, который гласил: «Абаронім имя ўладальніка». Не в этот раз.

Александр Ермакович, главный тренер ФК БАТЭ:

Радость, что кубок завоевали для наших болельщиков. Он долгожданный, мы давно не выигрывали, поэтому счастливы.

А болельщики БАТЭ испили по полной всю радость долгожданной победы в Кубке: это уже второй трофей команды с начала сезона. Фан-сектор вовсе выбежал на газон гомельского стадиона и вместе с футболистами по праву отпраздновал долгожданную викторию в Кубке.

Это 19 трофей в истории БАТЭ, и борисовчане укрепляются в ранге самого титулованного клуба страны.

В этом свете в самую точку попал перфоманс фан-сектора БАТЭ. «Наладжаны механізм перамогі» – это констатация очевидного факта. И добавить к этому нечего: борисовский клуб безальтернативно остается гегемоном в белорусском футбольном мире.

Болельщик ФК БАТЭ:

Мы очень долго ждали победу в этом Кубке. Выходили в финал неоднократно, но все никак не могли. В конце концов, смогли, причем смогли так, что никто не ожидал.