Награждение чемпионов и призеров городских соревнований по академической гребле прошло в Минске

Новости Беларуси. На Олимпийских играх 1980 года в Москве белорусами было завоевано 33 награды. Елена Хлопцева стала обладательницей «золота» в академической гребле. 22 мая она празднует свой очередной юбилей на рабочем месте, поздравляя юных чемпионов и призеров городских соревнований по академической гребле.

Возможно, кто-то из этих ребят, получивших награды из рук выдающейся спортсменки, выступит на мировом форуме в Рио-2015. Традиционно Международная федерация в преддверие очередных игр четырехлетия опробует олимпийский канал силами юниоров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Елена Хлопцева, олимпийская чемпионка по академической гребле:

Приятно, конечно, когда существуют такие соревнования, в честь меня. А все остальное уже привычно: и награждать, и смотреть. Хотелось бы, чтобы и мальчики что-то показали. У нас пока у ребят только призеры Олимпийских игр, но будем надеяться, что все-таки тоже будут свои мужчины олимпийские чемпионы. Женщины уже две есть.